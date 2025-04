মুম্বাই আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড তহব্বুৰ ৰাণাৰ প্ৰত্যৰ্পণক ইজৰাইলৰ আদৰণি

ডিজিটেল ডেস্কঃ ইজৰাইলী ৰাষ্ট্ৰদূত ৰেউভেন আজাৰে তহব্বুৰ ৰাণাৰ ভাৰতলৈ প্ৰত্যৰ্পণৰ বিষয়টোক স্বাগতম জনাইছে। ২০০৮ চনৰ ২৬ নৱেম্বৰত মুম্বাইত সংঘটিত ভয়াৱহ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ অন্যতম অভিযুক্ত ৰাণাৰ প্ৰত্যৰ্পণৰ বাবে তেওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰিছে।

উল্লেখ্য যে, মুম্বাই আক্ৰমণত নিহত ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত কেইবাজনো ইজৰাইলী নাগৰিক আছিল। এক ভিডিঅ’ বাৰ্তাত ৰাষ্ট্ৰদূত আজাৰে কয়, “২০০৮ চনৰ মুম্বাই আক্ৰমণৰ এজন দোষীৰ ভাৰতলৈ প্ৰত্যৰ্পণৰ খবৰে আমাক উৎসাহিত কৰিছে। এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণত নিৰীহ মানুহৰ জীৱন কাঢ়ি লোৱা হৈছিল। সন্ত্ৰাসবাদীক আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰৰ চেষ্টাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছো।”

Here's a message from Amb @ReuvenAzar, thanking Govt of India for its efforts in bringing perpetrator of 26/11 Mumbai attacks to justice.



We welcome this step towards accountability for the horrific attacks that claimed many lives, including Israelis. pic.twitter.com/bbb4SrETs6