খহি পৰিল তীখা উদ্যোগৰ চিমনিঃ ৯ জনকৈ শ্ৰমিকে হেৰুৱালে প্ৰাণ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ছত্তিশগড়ৰ এটা তীখা উদ্যোগত সংঘটিত হৈছে কৰুণ ঘটনা। তীখা উদ্যোগৰ চিমনি খহি পৰাৰ ফলত এই পৰ্যন্ত অতি কমেও ৪ জনকৈ শ্ৰমিকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। অনানুষ্ঠানিক খবৰ অনুসৰি এই ঘটনাত অতি কমেও ৯ জন শ্ৰমিকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে।

আজি ছত্তিশগড়ৰ মুঙ্গেলী জিলাৰ ছাৰাগাওঁ অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰিছে।

VIDEO | A chimney collapsed at a steel plant in Mungeli, Chhattisgarh earlier today. Several labourers feared trapped under it. More details awaited. (Source: Third Party) pic.twitter.com/XI5j4SBEEx

জানিব পৰা মতে শ্ৰমিকসকলে কাম কৰি থকাৰ সময়তে চিমনিৰ এটা অংশ ভাঙি খহি পৰে। ফলত খহি পৰা চিমনিৰ অংশই কেইবাজনো শ্ৰমিকক হেঁচা মাৰি ধৰে আৰু তেওঁলোকক তাতেই আৱদ্ধ হৈ পৰে।

আনহাতে এই ঘটনাত আহত দুজন শ্ৰমিকক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসাৰ বাবে বিলাছপুৰৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। সমান্তৰালকৈ চলি থাকে বাকী আৱদ্ধ শ্ৰমিকসকলকো উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা।

Mungeli, Chhattisgarh: A major accident occurred at the under-construction Kusum plant, where more than 30 people were buried under debris due to the collapse of an under-construction chimney. Police and administrative teams are on the spot, working to rescue the people trapped… pic.twitter.com/qeSf9FMsxZ