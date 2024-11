এয়া উন্নয়ন আৰু সু-শাসনৰ জয়ঃ নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ টুইট...

ডিজিটেল ডেস্কঃ মহাৰাষ্ট্ৰত এইবাৰ বিজেপিয়ে অভূতপূৰ্ব ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিলে। শিৱসেনাৰ সৈতে লগ হৈ চৰকাৰ গঠন কৰা বিজেপিয়ে এইবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। ২৮৮জনীয়া বিধান সভা আসনযুক্ত মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপিয়ে অকলেই ১৩২খনৰো অধিক আসন লাভ কৰা দিশে।

ৰাজ্যখনত এই ফলাফলৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে টুইটাৰত এক টুইটযোগে মহাৰাষ্ট্ৰবাসী আৰু দলীয় কাৰ্যকতাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই লিখে- Development wins! Good governance wins! United we will soar even higher!

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই জয় উন্নয়নৰ জয় আৰু এই জয় সু শাসনৰ জয় বুলি অভিহিত কৰি লগতে কয়- মহাৰাষ্ট্ৰ নিৰ্বাচনত মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণ আছিল ঐতিহাসিক। মহাৰাষ্ট্ৰবাসীয়ে আমাৰ উন্নয়নক স্বীকাৰ কৰিছে। আমি মিঁলিজুলি মহাৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বাংঙ্গীন উন্নতি সাধন কৰিব পাৰিম বুলি আস্থাত লৈছে। জয় মহাৰাষ্ট্ৰ..

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটটোত উল্লেখ কৰিছে যে, Heartfelt gratitude to my sisters and brothers of Maharashtra, especially the youth and women of the state, for a historic mandate to the NDA. This affection and warmth is unparalleled. I assure the people that our Alliance will keep working for Maharashtra’s progress. Jai Maharashtra!

উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, মহাৰাষ্ট্ৰত একনাথ সিন্ধে শিৱ সেনা গোটে ৫৬, এন চি পি য়ে ৪১, উদ্ধৱ থাকৰে শিৱসেনা গোটে ২০ আৰু কংগ্ৰেছে ১৬খন আসন দখল কৰাৰ দিশে। শেহতীয়া প্ৰেক্ষাপটলৈ চাই মহাৰাষ্ট্ৰত নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী যে বিজেপিৰে হব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে।