বিজেপিৰ হিন্দী আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে ভাষিক যুদ্ধৰ আহ্বান তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ কেন্দ্ৰত বিজেপিৰ শাসন আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা হিন্দীৰ আগ্ৰাসন তীব্ৰতৰ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ অহাৰ সময়তে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলিকৈ হিন্দী আগ্ৰাসনৰ কৰাল গ্ৰাসৰ কথা কৈ দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ জাতীয়তাবাদৰ শিবিৰক জগাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কেৱল সেয়াই নহয়, ভাষিক জাতিয়াতাবাদক পুনৰ এবাৰ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এম কে ষ্টেলিনে হিন্দী আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ বাক্যবাণ নিক্ষেপ কৰি ইয়াৰ কুপ্ৰভাৱকো ব্যাখ্যা কৰিছে।



এম কে ষ্টেলিনে দাবী কৰিছে হিন্দী আগ্ৰাসনৰ বাবে দেশৰ প্ৰায় ২৫ টা ভাষা নিঃশেষ হৈছে। মন কৰিবলগীয়া যে, যোৱা কিছুদিন ধৰি তেওঁ কেন্দ্ৰই বলপূৰ্বকভাৱে হিন্দী জাপি দিয়া শিক্ষা নীতিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে। এঢাপ আগুৱাই গৈ ষ্টেলিনে প্ৰয়োজন হ’লে ভাষা যুদ্ধ কৰিবলৈয়ো সাজু থকাৰ কথা কৈ ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যবাসীক সাজু হবলৈয়ো আহ্বান জনাইছে। অৱশ্যে ষ্টেলিনৰ এনে দাবীক কেন্দ্ৰই নস্যাত কৰিছে।

বৃহস্পতিবাৰে এম কে ষ্টেলিনে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত লিখিছে, ‘’মই আন ৰাজ্যত বাস কৰা মোৰ ভাই-ভনীসকলক ক’ব বিচাৰিছো,হিন্দীয়ে কিমান ভাষা গিলিছে সেই কথা কেতিয়াবা ভাবিছেনে?’

ডি এম কেৰ নেতাগৰাকীয়ে লিখিছে, ভোজপুৰী, মৈথেলী, আৱাধি, ব্ৰজ, বুণ্ডেলী, গড়হোৱালী, কুমাওনী, মগাহী, মাৰোৱাৰী, মালৱী, ছত্তীশগড়ী, চান্থালী, অংগিকা, হো, খৰিয়া, খোৰঠা, কুৰমালি, কুৰুখ, মুণ্ডাৰী আদি ভাষাই হিন্দীৰ গ্ৰাসত পৰি অস্তিত্বৰ সংকটত ভূগিছে। হিন্দীৰ আগ্ৰাসনত বহু প্ৰাচীন মাতৃভাষা ধ্বংস হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰৰ প্ৰকৃত ভাষাও এতিয়া ধ্বংসাৱশেষ।

তেওঁ দাবী কৰিছে হিন্দী আগ্ৰাসনৰ বাবে দেশৰ কমেও ২৫ টা ভাষা বিলুপ্তিৰ পথত।কেন্দ্রই হিন্দীক যিদৰে প্রচাৰ কৰি আছে, সেইদৰে ভাষিক বৈচিত্ৰ্যতা হেৰুৱাইছে বুলিও কৈছে৷ ষ্টেলিনৰ এনে দাবীৰ বিপৰীতে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে কয় যে, ষ্টেলিনে ভুৱা তথ্য বিয়পাইছে। তেওঁ দাবী কৰি কয়, তামিলনাডুৱে প্ৰথমে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগ্ৰহী আছিল। কিন্তু ৰাজনৈতিক সুবিধা লাভৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ স্থিতি সলনি কৰিছে।

শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ ক’তো কোনো এটা ভাষা বিশেষ ৰাজ্যৰ ওপৰত জাপি দিয়া হ’ব বুলি উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। গতিকে তামিলনাডু চৰকাৰৰ এই স্থিতি সম্পূৰ্ণ অযুক্তিকৰ।

মন কৰিবলগীয়া যে অহা বছৰ তামিলনাডুত অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভা নিৰ্বাচন। তাৰ পূৰ্বে ডি এম কেয়ে তামিল আৱেগক ব্যৱহাৰ কৰি ভোট যুদ্ধত জয়ী হ’বলৈ বিচাৰিছে বুলি দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীলৈ লিখা এখন পত্ৰত তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনে কয় যে, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে হিন্দী আগ্ৰাসন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি মানি লোৱাৰ বাবে তামিলনাডু চৰকাৰক কাৰ্যতঃ ভাবুকি দিছে।

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে তামিলনাডুলৈ শিক্ষামূলক অনুদান বন্ধ কৰা হ’ব। মুঠৰ ওপৰত তামিলনাডুৰ ৰাজনৈতিক মহল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তামিল পৰিচয়ক লৈ অস্থিৰ হৈ পৰিছে।

