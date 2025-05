ভাৰতীয় মহিলা পাইলট শিৱানী সিং পাকিস্তানত বন্দী হোৱাৰ ভুৱা খবৰ প্ৰচাৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ পাকিস্তান আৰু ভাৰতৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা সামৰিক সংঘৰ্ষৰ মাজতে বৃদ্ধি পাইছে ভুৱা বাতৰিৰ প্ৰচাৰ। তেনে বহু ভুৱা বাতৰি ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰাৰ পাছতো অপচেষ্টা বন্ধ হোৱা নাই পাকিস্তানী সমৰ্থকৰ। শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানী সমৰ্থক কেইবাটাও ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডলে পাকিস্তানত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এগৰাকী পাইলট বন্দী হোৱা বুলি দাবী কৰি ভুৱা বাতৰি বিয়পাইছে।

ইয়াৰে এটা পোষ্টত দাবী কৰা হৈছে যে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এগৰাকী মহিলা পাইলট স্কোৱাড্ৰণ নেত্ৰী শিৱানী সিঙক পাকিস্তানত বন্দী কৰা হৈছে। পোষ্টটোত দাবী কৰা হৈছে যে, ভাৰতীয় মহিলা বায়ুসেনাৰ পাইলট স্কোৱাড্ৰনৰ নেত্ৰী শিৱানী সিঙে জেটৰ পৰা জপিওৱাৰ সময়তে পাকিস্তানত বন্দী হোৱাৰ খবৰ আহিছে।

এই বাতৰি বিয়পি পৰাৰ পাছতে প্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন ব্যুৰোৰ ফেক্ট চেকিং ইউনিটে এই খবৰ ভুৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে। কোনো ভাৰতীয় মহিলা বায়ু সেনাৰ পাইলট পাকিস্তানত বন্দী হোৱা নাই বুলি স্পষ্ট কৰিছে।

পিআইবিয়ে নাগৰিকসকলক সাৱধান হ’বলৈ আৰু এনে ভুৱা তথ্যক আওকাণ কৰিবলৈ আৰু এনে অসত্য বাৰ্তা আৰু অধিক শ্বেয়াৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ইয়াৰ পূৰ্বে এটা পোষ্টত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তিনিখন যুদ্ধ বিমান হিমালয় অঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছিল।

প্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন ব্যুৰোৱে তথ্য পৰীক্ষাৰে এই খবৰ সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি উল্লেখ কৰিছে। পিআইবিয়ে জনসাধাৰণক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আৰু আতংক বিয়পোৱা এনে পোষ্ট এৰি চলিবলৈ আহ্বান জনাই সজাগ হৈ থাকিবলৈ আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্যক গুৰুত্ব নিদিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে।

পিআইবিয়ে এক্সৰ পোষ্টত উল্লেখ কৰিছে যে, কেইবাটাও পাকিস্তান সমৰ্থক ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টে হিমালয় অঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তিনিখন যুদ্ধ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা বুলি মিছাকৈ দাবী কৰিছে। শুকুৰবাৰে শ্ৰীনগৰৰ বিমানবন্দৰৰ চাৰিওফালে ১০টা বিস্ফোৰণৰ বিষয়ে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমৰ এটা অংশত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰিৰ লগতে জয়পুৰ বিমানবন্দৰৰ ওচৰত বিস্ফোৰণৰ পৃথক দাবীও চৰকাৰে নুই কৰিছে।

এজন চৰকাৰী বিষয়াই কয়, "এই দাবীসমূহ ভুৱা। প্ৰামাণিক তথ্যৰ বাবে কেৱল চৰকাৰী উৎসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰক।" পিআইবি ফেক্ট চেক ইউনিটে ভাৰতীয় সেনাৰ ঘাটি ধ্বংস কৰাৰ বিষয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত কৰা দাবী মিছা বুলিও কয় আৰু এই সন্দৰ্ভত শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ’ ২০২০ চনৰে বুলি জনাইছে।

