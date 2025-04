Fire incident Burra Bazar: বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত ১৪ জনৰ মৃত্যুঃ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৰ্থিক ক্ষতিপূৰণ ঘোষণা

ডিজিটেল ডেস্কঃ কলকাতাৰ বুৰাবজাৰাৰ এখন হোটেলত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় ১৪ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে কলকাতা আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰিছে এক টাস্ক ফ’ৰ্চ।

অভিযোগ অনুসৰি ছয় মহলীয়া ৰিতুৰাজ নামৰ হোটেলখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবেই এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত হোটোলখনত নাছিল অগ্নি নিৰ্বাপনৰ কোনো সু-ব্যৱস্থা। যাৰ ফলত দ্ৰুত গতিত জুই বিয়পি পৰি এই কৰুণ ঘটনাৰ সৃষ্টি হ’ল।

উল্লেখ্য যে, আজি জগন্নাথ মন্দিৰ উদ্বোধনৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছে বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। অৱশ্যে তেওঁ গোটেই পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।

মঙলবাৰে নিশা সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডৰ পাছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিলে যদিও পুৱালৈকে ১৪ জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। এই ঘটনাত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে।

My heart goes out to the victims of the fire incident that took place at a private hotel (Rituraj) in Burra Bazar area. I monitored the rescue and fire fight operations throughout the night and mobilised maximal fire brigade services in the area. 14 died eventually in total…

ঘটনা সম্পৰ্কত তেওঁ কয়, গোটেই নিশা ধৰি চলা উদ্ধাৰ অভিযানৰ ওপৰত তেওঁ দৃষ্টি ৰাখিছিল। এ এন আইৰ আগত প্ৰকাশ কৰা এক মন্তব্যত তেওঁ কয়, হোটেলখনৰ ভিতৰত জুই নুমুৱাবলৈ কোনো সামগ্ৰী জমা নথকাৰ বাবে মুঠ ১৪ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ইতিমধ্যে ইয়াৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে।''

Continuing to monitor the fallout of the unfortunate fire incident at a private hotel (Rituraj) in the Burra Bazar area and appreciate the Fire Services' and police efforts in rescuing around 99 persons from out of most adverse circumstances.



Also thankful to the local people…