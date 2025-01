আকৌ এনকাউণ্টাৰঃ ৩ মাওবাদী নিহতৰ খবৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ আজি পুনৰ ছত্তিশগড়ত সংঘটিত হয় এক এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। এই ঘটনাত ৩ জনকৈ মাওবাদী নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৱশ্যে এতিয়ালৈ এই তিনি মাওবাদীৰ পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই।

ছত্তিশগড়ৰ ছুকমাত আজি পুৱা সংঘটিত হোৱা এনকাউণ্টাৰৰ সন্দৰ্ভত জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কিৰণ চাৱনে কয় যে, ছুকমা আৰু বিজাপুৰৰ সীমান্তত সংঘটিত হোৱা এনকাউণ্টাৰস্থলীৰ পৰা ৩ জন মাওবাদীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। অঞ্চলটোত সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযান অব্যাহত আছে।

ঘটনা সন্দৰ্ভত ছত্তিশগড়ৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, ছুকমাত সুৰক্ষাকৰ্মীসকলৰ অভিযানে সফলতা লাভ কৰিছে। আজি ৩ জন মাওবাদীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। মাওবাদীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ অভিযান অব্যাহত আছে।

#WATCH | On ongoing encounter between security forces and naxals in Sukma, Chhattisgarh Deputy CM Vijay Sharma says, "Security forces have had success in their operations in Sukma. Today, the bodies of 3 naxals have been recovered from there. Search operation is continuing… pic.twitter.com/gAICfGw6pN