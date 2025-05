দিল্লী বিমান বন্দৰ মিছাইল আক্ৰমণৰ ভুৱা খবৰক নিন্দা কৰ্তৃপক্ষৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ দিল্লী ইণ্টাৰনেচনেল এয়াৰপোৰ্ট লিমিটেড চমুকৈ DIAL এ দিল্লী বিমান বন্দৰৰ সন্দৰ্ভত প্ৰচাৰিত ভুৱা খবৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখ্য যে, দিল্লী বিমান বন্দৰ পাকিস্তানে ফাতেহ-২ মিছাইলৰ জৰিয়তে লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ চলোৱাৰ লগতে এই আক্ৰমণত বহু লোক নিহত হোৱাৰ ভুৱা খবৰ প্ৰচাৰিত হৈছে।

এই ভুৱা খবৰক নিন্দা কৰিছে দিল্লী ইণ্টাৰনেচনেল এয়াৰপোৰ্ট লিমিটেডে। এই সন্দৰ্ভত দিল্লী ইণ্টাৰনেচনেল এয়াৰপোৰ্ট লিমিটেডৰ মুখপাত্ৰই কয় যে, পাকিস্তানে ফাতেহ-২ মিছাইল ব্যৱহাৰ কৰি দিল্লী বিমানবন্দৰত সফল আক্ৰমণৰ ভুৱা দাবী কৰা হৈছে। এই দাবী সম্পূৰ্ণৰূপে অসত্য আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ।

🚨 Missile Attack on Delhi Airport?



An old video is being falsely shared as footage of a missile strike on New Delhi Airport.#PIBFactCheck



❌ This video shows a gas station explosion in Aden, Yemen, from August 2024.



✅ It has no connection to the current India–Pakistan… pic.twitter.com/pFqfDO50nm