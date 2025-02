২৬ নিৰ্বাচনত হিমন্ত চৰকাৰ পতনৰ বাবে যৌথ নেতৃত্বৰ মন্ত্ৰ দিলে AICC এ

ডিজিটেল ডেস্কঃ দিল্লীত অনুষ্ঠিত অসম কেন্দ্ৰিক হাই ভল্টেজ কংগ্ৰেছৰ বৈঠক সমাপ্ত। এ আই চি চিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী, ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশ, ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কে চি বেণুগোপালৰ উপস্থিতিত বিয়লি ৪ বজাৰ পৰা ৩ ঘণ্টা জোৰা এই বৈঠকত উপস্থিত আছিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিসহ অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় সকলো সাংসদ, প্ৰাক্তন, সাংসদ, বিধায়ক আৰু ভগ্নী দলৰ মুৰব্বীসকল।

সভাত বিষয়বাবক লৈ দলৰ আভ্যন্তৰত গঢ় লোৱা অসন্তুষ্টিয়ে তৃণমূল পৰ্যায়ত হতাশ কৰা বিষয়টোত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হয়। এই কথা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেসহ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, ঐক্যবদ্ধ শক্তিৰে যুঁজ দিব পাৰিলেহে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত হ’ব।

In a year, the people of Assam shall discard the politics of corruption, division and vendetta.



3.5 crore people of Assam look towards the Congress to usher in this change. No amount of select-media driven propaganda can shake their resolve for transformation.



