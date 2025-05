গুজৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক ফুলেৰে আদৰণি কৰ্ণেল ছফিয়া কুৰেশ্বিৰ যমজ ভগ্নীৰ

ডিজিটেল ডেস্ক সোমবাৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে বডোদৰাৰ পৰা দুদিনীয়া গুজৰাট ভ্ৰমণসূচী আৰম্ভ কৰিছে। এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ একাধিক উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰাৰ লগতে আন কেতবোৰ অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰিছে।

তেওঁৰ এই ভ্ৰমণসূচীৰ সময়ত তেওঁক আদৰণি জনাবলৈ পথৰ দুয়োকাষে যি বৃহৎ জনসমাগম পৰিলক্ষিত হৈছিল তাৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পোৱা গ’ল চৰ্চিত সেনা বিষয়া কৰ্ণেল ছফিয়া কুৰেশ্বিৰ পৰিয়ালৰ সদস্যকো।

#WATCH | Gujarat: Family members of Indian Army officer Colonel Sofiya Qureshi, shower flower petals as Prime Minister Narendra Modi holds a roadshow in Vadodara, Gujarat During his 2-day visit to Gujarat, PM Modi will inaugurate and lay the foundation stones for various… pic.twitter.com/s1aYwPdgWO

মোডীৰ এই গুজৰাট ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত তেওঁক এইদৰে আদৰণি জনোৱাৰ সন্দৰ্ভত কৰ্ণেল ছফিয়া কুৰেশ্বিৰ যমজ ভগ্নী শ্বায়না ছুনছাৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক লগ পাই আমাৰ ভাল লাগিল। তেওঁ মহিলা সৱলীকৰণৰ বাবে বহু কাম কৰিছে। ছফিয়া মোৰ যমজ ভগ্নী। যেতিয়া ভগ্নীয়ে দেশৰ বাবে কিবা এটা কৰে, তেতিয়া ই কেৱল মোকেই নহয়, আন বহুতকে অনু্প্ৰাণিত কৰে। তেওঁ এতিয়া কেৱল মোৰ ভগ্নী হৈ থকা নাই, তেওঁ দেশৰ ভগ্নী।

#WATCH | Gujarat: On PM Modi's roadshow in Vadodara, Colonel Sofiya Qureshi's twin sister Shyna Sunsara says, "We felt good meeting PM Modi. PM Modi has done a lot for women's empowerment. Sofia is my twin sister. When your sister does something for the country, it inspires not… pic.twitter.com/IA3ceI5RJ1