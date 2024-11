ছত্তিশগড়ত সুৰক্ষাবাহিনীৰ অভিযানত ৫ মাওবাদী নিহতঃ বৃহৎ অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ

ডিজিটেল ডেস্কঃ শনিবাৰে পুৱাই ছত্তিশগড়ৰ সীমান্ত অঞ্চল কানকেৰ নাৰায়ণপুৰৰ অবুজমধ হাবিত সুৰক্ষা কৰ্মী আৰু মাওবাদীৰ মাজৰ সংঘৰ্ষত ৫ জন মাওবাদী নিহত হৈছে। তাৰোপৰি সংঘৰ্ষস্থলীৰ পৰা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ, শস্ত্ৰ।

বষ্টাৰৰ আই জি সুন্দৰৰাজে এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, সংঘৰ্ষৰ পাছত এতিয়ালৈকে ৫ টাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। সংঘৰ্ষস্থলীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে। অঞ্চলটোত আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে।

আই জি সুন্দৰৰাজে লগতে কয়, এই এনকাউণ্টাৰত দুজন সুৰক্ষা কৰ্মীও আহত হৈছে। তেওঁলোক এতিয়া বিপদমুক্ত। দুয়োজনৰ প্ৰয়োজনীয় উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।

আহত দুয়োগৰাকী জোৱানকে বিমানৰ জৰিয়তে ৰাইপুৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীত এতিয়াও দুয়ো পক্ষৰ মাজত সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।

ছত্তিশগড়ৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অৰুণ চাওৱে এই সন্দৰ্ভত কয়, প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰিয়েই ডাৱল ইঞ্জিন চৰকাৰে বষ্টাৰক মাওবাদী মুক্ত অঞ্চল হিচাপে গঢ়িবলৈ কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ সুৰক্ষা বাহিনীয়ে ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত মাওবাদীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছে। আমি বষ্টাৰক মাওবাদী মুক্ত কৰি পৰ্যায়ক্ৰমে উন্নয়নৰ দিশে লৈ যোৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো।

ছত্তিশগড় আৰক্ষী এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত কয়, সুৰক্ষা বাহিনীয়ে শুকুৰবাৰে নিশা এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। এই অভিযানৰ মাজতে শনিবাৰৰ পুৱতি নিশাৰ পৰা এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে বিজাপুৰ জিলাত ৯ নৱেম্বৰত আন এক এনকাউণ্টাৰত ৩ জনকৈ মাওবাদী নিহত হৈছিল।

তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছিল এগৰাকী প্লাটোন কামাণ্ডো। যাৰ মূৰৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ৮ লাখ টকা। এই অভিযানত সুৰক্ষা বাহিনীৰ দলটোত আছিল ডি আৰ জি, এছ টি এফ, চি আৰ পি এফৰ জোৱান।

