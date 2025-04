কথা ৰাখিলে অমিত শ্বাহেঃ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামেৰে দিল্লীত নামকৰণ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ

ডিজিটেল ডেস্কঃ দিল্লীৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথৰ নাম বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে। যোৱা মাৰ্চ মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ৫৭ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিবেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰিছিল দিল্লীৰ এটা ডাঙৰ পথ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হ’ব।

সেই মতেই দিল্লীৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথৰ নাম বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামেৰে নামকৰন কৰা হৈছে। এই সম্পৰ্কীয় এক আনুষ্ঠানিক জাননী জাৰি কৰিছে দিল্লীৰ পৌৰ নিগমে। ৩ এপ্ৰিল ২০২৫ ত No. SE-I/SZ/2025-26/D-01 নম্বৰ পত্ৰৰ জৰিয়তে কৈলাশ কলনীৰ A5-A18 পথটোক বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম মাৰ্গ হিচাৰে নামকৰণ কৰা হৈছে। শীঘ্ৰেই এই পথটো নতুন নামেৰে ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হ’ব।

दिल्लीनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै मोनसे लामानि मुं दोन्नायनि थाखाय भारत सोरखारखौ साबायखर बावहरदों My sincere gratitude to Hon'ble Union Home Minister Shri @AmitShah ji for taking forward the proposal of naming a road in the heart of Delhi as Bodofa Upendranath Brahma… pic.twitter.com/tthetC7cg3

এই সম্পৰ্কে এক্সৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱগত কৰিছে। তেওঁ দিল্লীত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামেৰে এটা পথ নামকৰণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱক কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক ধন্যবাদো জনাইছে। তেওঁ এক্সত লিখিছে, ''দিল্লীৰ মাজভাগত এটা পথৰ নাম বোডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম মাৰ্গ ৰখাৰ প্ৰস্তাৱটোকো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰী অমিত শ্বাহজীলৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা।''

দিল্লী পৌৰ নিগমে এ৫-এ১৮ কৈলাশ কলনিৰ পৰা বোডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম মাৰ্গ হিচাপে পথটো অনুমোদন জনাইছে, যি অতি সোনকালেই ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰা হ'ব, আদৰণিয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বি টি আৰৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিলে।

Here's the official notification by @MCD_Delhi and the rough route map of the road to be named after Bodofa. pic.twitter.com/SkkIJPn2gx