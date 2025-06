এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিবৃতিঃ ব্ৰিটেইনৰ চৰকাৰেও মুকলি কৰিলে হেল্প লাইন নম্বৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ আহমেদাবাদৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সংস্থাটোৱে এক বিবৃতি জাৰি কৰিছে। এই বিবৃতিত AI171 নম্বৰৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখনে টেক অফ কৰাৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে।

বিবৃতিত এয়াৰ ইণ্ডিয়াই জনাইছে অভিশপ্ত বিমানখনে দিনৰ ১ বাজি ৩৮ মিনিটত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। দুজন পাইলট, ১০ গৰাকী কেবিন ক্ৰুসহ আছিল ২৪২ জন লোকক কঢ়িয়াই নিছিল বয়িং ৭৮৭-৮ এয়াৰক্ৰাফ্টখনে। বিমানখনৰ যাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত ১৬৯ গৰাকী ভাৰতীয়, ৫৯ গৰাকী ব্ৰিটিছ, ১ জন কানাডাৰ আৰু ৭ জন পৰ্তুগালৰ নাগৰিক আছিল এই বিমানখনত। তাৰোপৰি আহতসকলক স্থানীয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলিও জনাইছে।

ঘটনাৰ পিছতে এয়াৰ ইণ্ডিয়াই হটলাইন নম্বৰ ১৮০০ ৫৬৯১ ৪৪৪ মুকলি কৰিছে।এই নম্বৰ অৱশ্যে যাত্ৰীসকলৰ আত্মীয়ৰ সুবিধাৰ বাবেহেল মুকলি কৰা হৈছে। এই নম্বৰত সংবাদ মাধ্যমৰ লোকক ফোন কৰাৰ পৰা অনুগ্ৰহ কৰি বিৰত থাকিবলৈয়ো আহ্বান জনাইছে সংস্থাটোৱে।

দুৰ্ঘটনাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেলৰ জৰিয়তে জাৰি কৰা এই বিবৃতিত সংস্থাটোৱে এই দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিব বুলিও স্পষ্ট কৰিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াই।

আনহাতে ব্ৰিটেইন চৰকাৰেও আহমেদাবাৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। এক্স হেণ্ডেলৰ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কয়, আহমেদাবাদত বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কথা আমি অৱগত। ব্ৰিটেইনে ভাৰতৰ স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে মিলি তথ্যসমূহ জৰুৰীভাৱে উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে জড়িতসকলক সহায় আগবঢ়াইছে। যিসকল ব্ৰিটিছ নাগৰিকৰ কনছুলাৰৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় বা বন্ধু বা আত্মীয়ক লৈ চিন্তিত তেওঁলোকে ব্ৰিটেইন চৰকাৰলৈ ০২০ ৭০০৮ ৫০০০ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব।

We are aware of a plane crash in Ahmedabad. The UK is working with local authorities in India to urgently establish the facts and provide support to those involved. British nationals who require consular assistance or have concerns about friends or family should call 020 7008… pic.twitter.com/x2RLCTotDg