মাওবাদীৰ প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণত ৯ জনকৈ জোৱান ছহিদ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ছত্তিশগড়ৰ বিজাপুৰত আজি আই ই ডি বিস্ফোৰণৰ ফলত ৯ গৰাকী ডি আৰ ডি জোৱান ছহিদ হৈছে। শনিবাৰে নিশা ছত্তিশগড়ত নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত চাৰি জনকৈ মাওবাদী নিহত হৈছিল।

এই ঘটনাৰ ঠিক ৪৮ ঘণ্টাৰ পাছতে মাওবাদীয়ে প্ৰতিশোধমূলকভাৱে এই আই ই ডি বিস্ফোৰণ কৰিছে বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে দাবী কৰিছে। মন কৰিবলগীয়া যে, এই ঘটনা এনে এক সময়ত সংঘটিত হৈছে যিসময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ছত্তিশগড়ত মাওবাদীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সফল হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি ৰাজহুৱাকৈ প্ৰশংসা কৰিছিল। তাৰোপৰি ২০২৫ ত ছত্তিশগড়ক মাওবাদী মুক্ত কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰিছিল।

আজিৰ বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত বস্তাৰৰ আইজিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, বিজাপুৰত নক্সালবাদীয়ে আইইডি বিস্ফোৰণৰ জৰিয়তে বাহন উৰুৱাই দিয়াৰ ফলত নজন লোক - আঠজন দান্তেৱাড়া ডি আৰ জি জোৱান আৰু এজন চালকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। তেওঁলোক দান্তেৱাড়া, নাৰায়ণপুৰ আৰু বিজাপুৰৰ যুটীয়া অভিযানৰ পিছত উভতি আহিছিল।

Chhattisgarh | Nine people - eight Dantewada DRG jawans and one driver, lost their lives after their vehicle was blown up by naxals through an IED blast, in Bijapur. They were returning after a joint operation of Dantewada, Narayanpur and Bijapur: IG Bastar pic.twitter.com/hqsDHnr8XT