ফটকাৰ কাৰখানাত বিস্ফোৰণঃ ১৮ গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু...

ডিজিটেল ডেস্কঃ গুজৰাটৰ এটা ফটকা কাৰখানাত আজি পুৱা সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণৰ ফলত অতি কমেও ১৮ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে। এতিয়াও ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত বহু শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।

#WATCH | Gujarat | On fire and explosion at a factory in Deesa, Banaskantha Collector Mihir Patel says, " Till now, 13 bodies have been retrieved from debris at the factory. The whole RCC slab had collapsed. The relief teams are removing the debris. Four people who were injured… https://t.co/UgTsV0CBZm pic.twitter.com/Bxkll1igwS