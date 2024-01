লীনা শৰ্মাৰ "সাগৰিকা": এটা পৰ্য্যালোচনা

"I shut my eyes and all the world drops dead;

I lift my lids and all is born again"

লীনা শৰ্মাৰ উপন্যাস "সাগৰিকা" পঢ়ি উঠাৰ পিছত চিলভিয়া প্লাথৰ ওপৰত উল্লেখ কৰা কবিতাৰ শাৰীকেইটা মনলৈ আহি আছে। প্রটাগনিষ্ট গায়ত্ৰীয়ে হাজাৰ আঘাটৰ ধুমুহাত বিপৰ্য্যন্ত হোৱাৰ পিছতো হাউলি নগৈ নতুনকৈ জী উঠাৰ যি অভূতপূর্ব বৰ্ণন তাতেই উপন্যাসখনৰ সাৰ্থকতা লুকাই আছে। নতুনকৈ বিয়া হৈ স্বামী সিদ্ধাৰ্থৰ লগত আমেৰিকাত ভৰি দিয়াৰ পৰাই আমি গায়ত্ৰীৰ চৰিত্ৰটোৰ টার্নিং পইন্ট আৰম্ভ হোৱাটো উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ।