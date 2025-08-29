ভাৰত-জাপান শীর্ষ সন্মিলনত অংশগ্রহনৰ উদ্দেশ্যে জাপানত উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী মোদী

ডিজিটেল ডেস্কঃ টকিঅ'ত হ'বলগীয়া পঞ্চদশ ভাৰত-জাপান বার্ষিক শীর্ষ সন্মিলনত অংশ লোৱা উদ্দেশ্যে আজি কিছু সময় পূর্বে দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে জাপানত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী।
সন্মিলনত শ্রী মোদীয়ে জাপানৰ প্রধানমন্ত্রী শ্বিগেৰু ইছিভাৰ সৈতে উভয় দেশৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কৰ সকলো দিশৰ পর্যালোচনা কৰিব আৰু দেশ দুখনৰ মাজৰ বিশেষ কৌশলগত সম্পৰ্কৰ পৰৱৰ্তী পর্যায় গোলকীয় সহযোগিতাক আগুৱাই নিয়াৰ উপায় সম্পর্কে আলোচনা কৰিব।
ভ্রমণলৈ বুলি ৰাওনা হোৱৰ পূর্বে দিয়া এটা বিবৃতিত শ্রী মোদীয়ে তেওঁৰ জাপান আৰু চীন ভ্রমণে দেশৰ স্বাৰ্থ তথা অগ্রাধিকাৰসমূহক আগুৱাই লৈ যাব আৰু আঞ্চলিক তথা গোলকীয় শান্তি, সুৰক্ষা আৰু স্থায়ী উন্নয়নৰ অগ্রগতিৰ ক্ষেত্ৰত অৱদান আগবঢ়াব বুলি আস্থা প্রকাশ কৰিছে।
শ্রীমোদীয়ে কয় যে, এই ভ্রমণ দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ জনসাধাৰণক বিশেষ বান্ধোনেৰে বান্ধি ৰাখা সভ্যতাজনিত আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কৰ এনাজৰী সুদৃঢ় কৰাৰ সুযোগ ৰূপে পৰিগণিত হ'ব। জাপান ভ্রমণ সামৰি ৰাষ্ট্রপতি শ্বি জিনপিঙৰ আমন্ত্রণ মর্মে টিয়ানজিনত হ'বলগীয়া চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ সন্মিলনত ভাগ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে চীনলৈ যাব নৰেন্দ্ৰ মোদী।
এই সন্দৰ্ভত প্রধানমন্ত্রীয়ে কয়, চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ শীর্ষ সন্মিলনৰ আপাহতে ৰাষ্ট্রপতি শ্বি জিনপিন, ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্রপতি ভাডিমিৰ পুটিন আৰু অন্য নেতাসমূহৰ সৈতে হ'বলগীয়া বৈঠকলৈ তেওঁ আগ্রহেৰে বাট চাই আছে।