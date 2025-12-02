সুস্বাস্থ্য ৰক্ষাত মহৌষধ কুজি থেকেৰা

খণ্ড- ৩
ডিজিটেল ডেস্ক: ঘৰত ককা-আইতা থকাসকলে হয়তো তেওঁলোকৰ মুখত কুজি থেকেৰাৰ নাম শুনিছে। আজিকালি এলাগি হোৱা থেকেৰা আচলতে ঔষধি গুণৰ ভাণ্ডাৰ। যিমানেই পুৰণা হয়, থেকেৰাৰ ঔষধি গুণ সিমানেই বৃদ্ধি হয়। বৰ থেকেৰা, কুজু থেকেৰা, ৰূপহী থেকেৰা আদি কেইবাপ্ৰকাৰো থেকেৰা অসমত পোৱা যায়। ইয়াৰ ভিতৰত কুজি থেকেৰাৰ ঔষধি গুণ আটাইতকৈ বেছি।
কুজি থেকেৰা জেঠ-আহাৰ মাহত পুৰঠ হয়। এই পকা ফলবোৰ পাৰি আনি তাৰ ভিতৰৰ গুটিবোৰ উলিয়াই লৈ ওপৰৰ বাকলিবোৰ ভালকৈ ধুব লাগে। অলপ সময় পানীত তিয়াই থৈ তাৰ পাছত সৰু সৰুকৈ কাটি বাঁহৰ চালনী বা খৰাহীত মেলি চোকা ৰ'দত কিছুদিন শুকুৱাব লাগে। শুকালে থেকেৰাখিনি এটা গ্লাছৰ বটলত ভৰাই থৈ বহু বছৰলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।
আজি কুজি থেকেৰাৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে জানো আহক-
পেটৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী
পেট কামোৰণি, ক্ৰনিক ডিচেন্টেৰী, কোষ্ঠকাঠিন্য আদি বিভিন্ন পেটৰ সমস্যাত কুজি থেকেৰা বৰ উপকাৰী। ইয়াৰ বাবে দুই ফুটা থেকেৰা এগিলাচ পানীত অকণমান তালমিছিৰি দি এৰাতি তিয়াই থ’ব লাগে। পুৱা ছেকনিৰে ছেকি সেই পানীখিনি খাব লাগে। কিছুদিন এনেকৈ খালে পেটৰ ৰোগ দূৰ হয়।
দূৰ কৰে প্ৰস্ৰাৱজনিত সমস্যা
প্ৰস্ৰাৱ জ্বলা-পোৰা, সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ হোৱা বা প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণজনিত ৰোগত পুৰণি কুজি থেকেৰা মহৌষধ। দুই-তিনি ফুটা পুৰণি থেকেৰা এগিলাচ পানীত ৰাতি তিয়াই পিছদিনা খালী পেটত সেয়া সেৱন কৰিলে প্ৰস্ৰাৱৰ যিকোনো সমস্যা সমাধান হয়।
নিয়ন্ত্ৰণত থাকে ৰক্তচাপ
উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যা থকাসকলে কুজি থেকেৰা খোৱাটো খুব দৰকাৰী। তেওঁলোকে থেকেৰাৰ চৰবত, দাইল বা অন্য আঞ্জাত দুই-এফুটা থেকেৰা দি খালে উপকৃত হ'ব।
ওজন হ্ৰাসত সহায়ক
যদি আপুনি ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ বিচাৰে, তেন্তে কুজি থেকেৰা আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভূক্ত কৰিব। ইয়াত থকা হাইড্ৰক্সিচাইট্ৰিক এচিডে ওজন হ্ৰাস কৰাৰ কাম কৰে ৷
অন্ত্ৰৰ ৰোগৰ ঔষধ
অন্ত্ৰৰ বিভিন্ন সমস্যা যেনে প্ৰদাহজনিত অন্ত্ৰ, অন্ত্ৰৰ আলচাৰতো কুজি থেকেৰাই ঔষধৰ কাম কৰে। ইয়াত থকা গেষ্ট্ৰ’প্ৰটেক্টিভ আৰু এন্টি-ইনফ্লেমেটৰী গুণে অন্ত্ৰক সুস্থ কৰি ৰাখে।
প্ৰতিৰোধ কৰে কৰ্কট ৰোগ
থেকেৰা টেঙাত থকা গাৰ্চিনল এটা ফলপ্ৰসূ এন্টিঅক্সিডেন্ট, যিয়ে বেয়া কলেষ্টেৰল অক্সিডাইজ কৰে আৰু ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। তদুপৰি, কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাত থেকেৰা টেঙা ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
চৰ্দি-কাহ ৰোধ কৰাতো সহায়ক
চৰ্দি বা শ্বাসজনিত ৰোগতো থেকেৰা উপকাৰী। থেকেৰাই ছালৰ সৌন্দৰ্য্য় বঢ়ায়। তদুপৰি, কুজি থেকেৰাই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি কৰে।
