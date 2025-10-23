চিন্তা নকৰিব ! ঘাটলৈ নগৈও ঘৰতে কৰিব পাৰি ছট পূজা

ডিজিটেল ডেস্ক: সমাগত ছট পূজা। ছট পূজা সমগ্ৰ দেশজুৰি পালন কৰা হয় যদিও বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড আৰু পূব উত্তৰ প্ৰদেশত বিশেষভাৱে উদযাপিত হয়। ছট ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মীয় লোক উৎসৱ আৰু এই উৎসৱ সূৰ্য্য দেৱতা আৰু ‘ছঠি মাইয়া’ৰ পূজাৰ বাবে জনাজাত। চাৰিদিনীয়া এই উৎসৱত উপবাস কৰাসকলে অতি কঠোৰ নিয়ম মানি চলে। এইবেলি ২৫ৰ পৰা ২৮ অক্টোবৰলৈ পালন কৰা হ'ব ছট পূজা। এই পূজাৰ সময়ত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, অনুশাসন, বিশুদ্ধতাক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হয়।
এই সময়ছোৱাত বহু ভক্তই নিজৰ গাঁও বা ছটঘাটলৈ যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিলে ঘৰতে ছট পূজা কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি বুলি চিন্তাত পৰে। গতিকে, এইবাৰ যদি আপুনি বিহাৰ বা আপোনাৰ গাঁৱলৈ যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াও সম্পূৰ্ণ ভক্তিৰে আৰু অতি সহজভাৱে ঘৰতে থাকি ছট পূজা পালন কৰিব পাৰে।
ঘৰত কিদৰে কৰিব পাৰি ছট পূজা ?
ঘৰৰ ওচৰত যদি পুখুৰী বা নদী নাথাকে তেন্তে ছাদত বা চোতালত সৰু ছট ঘাট এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে ইটাৰে সৰু ঘেৰ এটা তৈয়াৰ কৰি পানী ভৰাই দিব। ইচ্ছা কৰিলে চিমেণ্টৰ সৰু পুখুৰী এটাও সাজিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে বহুতে শিশুৰ প্লাষ্টিকৰ টাব ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নকৰিব। কিয়নো ছট পূজাৰ সময়ত প্লাষ্টিক নিষিদ্ধ।
আনহাতে, যদি আপোনাৰ ঘৰৰ চোতালখন পকী নহয়, তেন্তে এটা সৰু গাঁত খান্দি তাত পৰিষ্কাৰ পানী ভৰাই ল’ব পাৰে। এই সৰু পুখুৰীটো সূৰ্য্য দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত। যেতিয়া আপুনি তাত থিয় হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব, তেতিয়া সেয়া ঘাটত সূৰ্য্য দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ দৰে একেই হ'ব।
ছট পূজাৰ সময়ত অৰ্ঘ্য (দেৱতাৰ বাবে পানী) আগবঢ়োৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। অৰ্ঘ্য আগবঢ়াবলৈ তাম বা পিতলৰ পাত্ৰত পৰিষ্কাৰ পানী, অলপ গুড়, আৰু গংগা জল মিহলাই ল’ব। তাৰ পিছত সূৰ্য্যৰ ফালে মুখ কৰি হাত ভাঁজ কৰি অৰ্ঘ্য আগবঢ়াব। এটা অৰ্ঘ্য সন্ধিয়া সূৰ্যাস্তৰ সময়ত আৰু আনটো ৰাতিপুৱা সূৰ্য্য উদয়ৰ সময়ত আগবঢ়োৱা হয়।
ছট পূজাৰ বাবে বিশেষ পূজাৰ সামগ্ৰী, যেনে থেকুৱা, নতুন বগা কাপোৰ, এটা ফলৰ টোপোলা, এটা পূজাৰ বাটি, ৰঙা আৰু হালধীয়া ৰঙৰ ভাৰমিলিয়ন, ধূপ, চাকিৰ প্ৰয়োজন। এই সকলোবোৰ বস্তু পৰিপাটিকৈ সাজি পূজাৰ প্লেটত থৈ দিব।
ছট পূজাৰ সময়ত খাদ্যৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয়। উপবাস পালন কৰাসকলে পূজাৰ চাৰিওটা দিনতে হালধি আৰু পিয়াঁজবিহীন খাদ্য খায় আৰু খাদ্যত সতেজতা নিশ্চিত কৰে। ইফালে, পূজাৰ সময়ত যাতে ঘৰ, বাচন-বৰ্তন, কাপোৰ-কানিবোৰ ভালদৰে পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে, সেয়া নিশ্চিত কৰিব।