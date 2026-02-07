জামুগুৰিহাটৰ জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু গ্ৰন্থ বিপণন শাখা...

ডিজিটেল ডেস্কঃবৈকুণ্ঠধামলৈ ৰূপান্তৰিত জামুগুৰিহাটৰ জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ।শুকুৰবাৰৰ পৰা ধলাইবিল-নাহৰবাৰী পথাৰৰ জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বৃহৎ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক অধিৱেশন। এই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন। এই দ্বিতীয়টো দিনত লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে অধিৱেশস্থলীত।
উল্লেখ্য যে,গুৰু দুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ অবিৰত চৰ্চাৰ লগতে সমাহাৰ ঘটিছে সাহিত্য আৰু নানা কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ। অধিৱেশনস্থলীত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে গ্ৰন্থ বিপণন শাখা। এই গ্ৰন্থ বিপণন শাখাত দেখা গৈছে শ শ লোকৰ ভিৰ ৷ বিভিন্ন গ্ৰন্থৰে ভৰি পৰিছে অধিৱেশনস্থলী। সৰুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ প্ৰতিজন লোকে একোকখনকৈ গ্ৰন্থ ক্ৰয় কৰিছে। পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক অধিৱেশনস্থলীত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে।