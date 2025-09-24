চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জুবিন গাৰ্গক অসন্মান কৰাক লৈ উত্তপ্ত হৈ থকা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জন সম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াৰ পদত্যাগ

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁক অসন্মান কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ থকা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াৰ পদৰ পৰা পদ্যতাগ কৰিলে সমৰেশ বৰ্মনে।

  • পদ্যতাগ কৰিলে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে।
  • বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াৰ দায়িত্বত আছিল সমৰেশ বৰ্মন।
  • জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানক লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ মাজত হৈছিল সংঘাত।
  • শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে অনুমতি দিয়া নাছিল বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। 
  • ৰাজ্যিক শোকৰ সময়তো অনুষ্ঠিত কৰিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন, অব্যাহত ৰাখিছিল পাঠদান।
  • তাৰ মাজতে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা বুলি ভুৱা প্ৰচাৰ কৰিছিল জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে।
  • তাৰ পাছতে অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদ।
  • আনকি শিক্ষাৰ্থীৰ হাতত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিং প্ৰহৃত হ'বলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰো সূচনা হৈছিল। 
  • জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছতে তেওঁক বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্যই অসন্মান কৰাৰ অভিযোগেৰে উত্তপ্ত হৈ আছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়।
  • এই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত জানিবলৈ আমি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো যদিও তেওঁলোকৰ কোনো সহাৰি নাপালো। 
