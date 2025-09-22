চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

মঙলবাৰে কিদৰে যাব পাৰিব জুবিনৰ শেষকৃত্যৰ অনুষ্ঠানলৈ? চাই লওঁক ট্ৰেফিক নিৰ্দেশনা...

মঙলবাৰে সম্পন্ন হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্যৰ অনুষ্ঠান। হাতীমূৰাত সম্পন্ন হ'ব এই শেষকৃত্যৰ সম্পন্ন। সেয়ে কাইলৈৰ দিনটোৰ বাবে ট্ৰেফিক নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰশাসনে। 

author-image
Tushar Pratim
New Update
sonapur zubeen 22
  • মঙলবাৰে সম্পন্ন হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্যৰ অনুষ্ঠান।
  • সোণাপুৰৰ দিচাং ৰিজ'ৰ্টৰ কাষৰ হাতীমূৰাত সম্পন্ন হ'ব এই শেষকৃত্যৰ সম্পন্ন। 
  • সেয়ে কাইলৈৰ দিনটোৰ বাবে ট্ৰেফিক নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰশাসনে। 
  • সেই অনুসৰি উজনিৰ পৰা নামনি অভিমুখে অহা বাহন যাব লাগিব ডিগাৰু হৈ। 
  • নামনিৰ পৰা অহা বাহন যোৰাবট-বৰ্ণিহাট হৈ ওলাব লাগিব  সোণাপুৰত। 
  • উজনিৰ পৰা শেষকৃত্য অনুষ্ঠানলৈ অহাসকলে মে'ফায়াৰ তিনিআলীত ৰাখিব লাগিব বাহন। 
  • মে' ফায়াৰ তিনিআলীৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব অনুৰাগীসকল।
  • নামনিৰ পৰা অহা অনুৰাগীয়ে বাহনসমূহ ৰাখিব লাগিব দিচাং ৰিজ'ৰ্টৰ কাষত।
  • তাৰ পৰা তেওঁলোকে আগবাঢ়িব লাগিব খোজেৰে। 
  • তেওঁলোকৰ বাহন পুনৰ ঘূৰাই পঠিওৱা হ'ব সেই পথৰেই। 
  • আজি নিশা ১২ বজাৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এইসমূহ নিৰ্দেশনা। 
  • শেষকৃত্য সম্পন্ন হোৱালৈকে বাহাল থাকিব এই নিৰ্দেশনা। 
  • মঙলবাৰে আনুমানিক ১১ বজাত সৰুসজাইৰ পৰা লৈ যোৱা  হ'ব জুবিনৰ নশ্বৰ দেহ। 
  • পুৱা ৭-৩০ বজাত লৈ যোৱা হ'ব জি এম চি এইছলৈ। 
  • জি এম চি এইছত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত লাগিব প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা। 
  • তাৰ পাছত পুনৰ জুবিনৰ নশ্বৰদেহ লৈ যোৱা হ'ব সৰুসজাইলৈ। 
  • তাৰ পৰা এম্বুলেঞ্চৰজৰিয়তে সমদল কৰি লৈ যোৱা হ'ব শেষকৃত্যৰ অনুষ্ঠানলৈ। 
জুবিন গাৰ্গ