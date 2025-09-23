লোকে লোকাৰণ্য হাতীমূৰাৰ জুবিনৰ শেষকৃত্যৰস্থলীঃ উৰে নিশা সকলো দিশ পৰ্যবেক্ষণ দুই মন্ত্ৰীৰ

New Update
- লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে সোণাপুৰৰ হাতীমূৰা।
- হাজাৰ হাজাৰ লোকে নিশাৰে পৰা ভিৰ কৰিছেহি শেষকৃত্যৰ অনুষ্ঠানস্থলীত।
- নিৰাপত্তাৰক্ষীৰেও ভৰি আছে অঞ্চলটো।
- স্থাপন কৰা হৈছে বেৰিকেড।
- ৪ বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈ ল'লে পৰিস্থিতিৰ বুজ।
- উৰে নিশা শেষকৃত্যৰস্থলীত উপস্থিত থাকি সকলো পৰ্যবেক্ষেণ কৰিছে জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, ৰণোজ পেগুৱে।
- শেষকৃত্যৰস্থলীত অনুৰাগীৰ বাবে ঠাইৰ অভাৱৰ কথা কেশৱ মহন্তই অৱগত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক।
- অনুৰাগীৰ আৱেগক কিদৰে বাধা দিব বুলি প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ।
- সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে অসমত, সেয়ে সকলো সুলমে হৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ কথা উল্লেখ।
- পৰাপক্ষত অনুৰাগীসকলক ঘৰতে থাকি টেলিভেছনতে শেষকৃত্যৰ অনুষ্ঠান চাবলৈয়ো আহ্বান।
- এতিয়াও শেষকৃত্যৰস্থলীত ব্যস্ত হৈ আছে বিভিন্ন কামত শ্ৰমিক।