ছিংগাপুৰৰ পৰা উৰিল জুবিন নশ্বৰ দেহ কঢ়িয়াই অনা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ AIC2116 নম্বৰৰ বিমান...

Tushar Pratim
  • ছিংগাপুৰৰ পৰা উৰা মাৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ দেহ কঢ়িয়াই অনা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান।
  • নিশা ১১ বাজি ৫০ মিনিটত দিল্লী পাবহি এই বিমানখন।
  • তাৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ অনা হ’ব গুৱাহাটীলৈ।
  • গুৱাহাটীৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ নিয়া হ’ব কাহিলীপাৰৰ বাসগৃহলৈ।
  • কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহত কেৱল পৰিয়ালৰ লোকে দৰ্শন কৰিব পাৰিব জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ দেহ।
  • বেছি সময় জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ ৰখা নহয় কাহিলীপাৰাত।
  • প্ৰয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন কৰি জুবিন গাৰ্গক লৈ যোৱা হ’ব সৰুসজাইলৈ।
  • তাতেই প্ৰিয়শিল্পী গৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিব গুণমুগ্ধই।
  • মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা।
  • কটকটীয়া কৰা হৈছে মহানগৰীৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা।
  • সকলো পক্ষকে শান্তি, শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান মহানগৰ আৰক্ষীৰ।
  • জুবিন গাৰ্গৰ পত্নীয়েও জনাইছে অনুৰূপ আহ্বান।
  • এতিয়ালৈকে তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ স্থান আৰু সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই।
  • পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে আলোচনা কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব সেই সিদ্ধান্ত। 
জুবিন গাৰ্গ