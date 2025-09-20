চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জুবিনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য...

ছিংগাপুৰত সাগৰত সাতুৰিবলৈ গৈ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্য়ুমখত পৰে জুবিন গাৰ্গ । চিকিৎসকৰ আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাৰ পাছতো ঘূৰি নাহিল প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী ........

Asomiya Pratidin
  • মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ
  • ছিজাৰ অহাৰ কোনো তথ্য নাই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত
  • পানীত পৰিহে মৃত্যু হৈছিল শিল্পী গৰাকীৰ
  • শনিবাৰে পুৱা সম্পন্ন হয় মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা 
