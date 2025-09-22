কাইলৈ পুৱা ৭-৩০ বজাত সম্পন্ন হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা...

New Update
- পুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ।
- মঙলবাৰে পুৱা ৭-৩০ বজাত জি এম চি এইছত সম্পন্ন হ'ব জুবিনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা।
- সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণা।
- মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব ১ ৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টাৰ সময়।
- মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত পুনৰ জুবিনক লৈ যোৱা হ'ব সৰুসজাইলৈ।
- তাৰ পাছত তেওঁক লৈ যোৱা হ'ব শেষকৃত্যৰ অনুষ্ঠানলৈ।
- জুবিনৰ পুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষালৈ সমৰ্থন গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰো।
- ৰাইজৰ দাবীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত।
- জুবিনৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত ৰুজু কৰা সকলো গোচৰ চি আই ডিলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ কথাও ঘোষাণা।
- যিসকলে জুবিনৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁক অপমান কৰিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও ল'ব ব্যৱস্থা।