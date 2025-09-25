জুবিন মৃত্যু কাণ্ডৰ অভিযুক্ত শেখৰ জ্যোতি গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ...

New Update
- জুবিন মৃত্যু কাণ্ডৰে নাম সাঙোৰ খোৱা প্ৰথমজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ।
- গাড়ীগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ শেখৰ জ্যোতি গোস্বামীক।
- জুবিনৰ ছিংগাপুৰ ভ্ৰমণৰ অন্যতম সংগী আছিল বাদ্যযন্ত্ৰ শিল্পী গোস্বামী।
- SITএ তেওঁৰ ঘৰত চলাইছিল অভিযান।
- সেই অভিযানৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় শেখৰজ্যোতিক।ষ
- ছিংগাপুৰৰ সাগৰৰ য়াট ভ্ৰমণত সংগী আছিল শেখৰ।
- অসমলৈ ঘূৰি আহি জুবিনৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত বহু বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল শেখৰে।
- জুবিন ওঠ আৰু ভৰি নীলা পৰা বুলি জানিবলৈ দিছিল শেখৰ জ্যোতি গোস্বামীয়ে।
- উল্লেখ্য যে, জুবিনৰ নশ্বৰ দেহৰ সৈতে দিল্লীৰ পৰা একেখন বিমানতে আহিছিল শেখৰ।