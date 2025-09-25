চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জুবিন মৃত্যু কাণ্ডৰ অভিযুক্ত শেখৰ জ্যোতি গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ...

জুবিন মৃত্যু কাণ্ডৰে নাম সাঙোৰ খোৱা প্ৰথমজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ। গাড়ীগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ শেখৰ জ্যোতি গোস্বামীক। জুবিনৰ ছিংগাপুৰ ভ্ৰমণৰ অন্যতম সংগী আছিল বাদ্যযন্ত্ৰ শিল্পী গোস্বামী।

