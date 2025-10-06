চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

জুবিনৰ দেহৰক্ষীৰ একাউণ্টত লেনদেন হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন

ক্ষীপ্র গতিত চলিছে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত প্রক্রিয়া। জুবিন গাৰ্গৰ মোবাইলত SIT য়ে পাইছে বহু তথ্য। জুবিনৰ দেহৰক্ষীৰ একাউণ্টত লেনদেন হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
WhatsApp Image 2025-10-06 at 12.51.37 PM

  • ক্ষীপ্র গতিত চলিছে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত প্রক্রিয়া
  • জুবিন গাৰ্গৰ মোবাইলত SIT য়ে পাইছে বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য
  • জুবিনৰ দেহৰক্ষীৰ একাউণ্টত লেনদেন হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন
  • প্ৰায় ১ কোটিৰো অধিক ধনৰ লেন-দেনৰ তথ্য লাভ SITৰ
  • সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে বহু লোকক মতা হৈছে CID কাৰ্যালয়লৈ
  • ইফালে, ছিংগাপুৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইজনৰ পিছত সিজনক CIDলৈ তলব
  • CID কাৰ্যালয়ত ভাষ্য সংগ্রহ কৰা হৈছে বিভিন্ন জনৰ
  • SITয়ে আজি ভাষ্য সংগ্রহ কৰি‍‍ব অভিমন্যু তাঁতী, ৰিতু প্রয়াগ গাৰ্গৰ
  • জুবিনক জোনালীৰ ষ্টুডিঅ’ৰ কেয়াৰটেকাৰ অভিমন্যু তাঁতী
  • ইতিমধ্যে CIDত হাজিৰ জুবিনৰ সৈতে গান গোৱা প্রাৰ্থনা বৰা
  • জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে সঘন যোগাযোগত আছিল প্ৰাৰ্থনা বৰা
  • পৰিস্মিতা দত্ত আৰু সাধন দাস নামৰ দুই যুৱক-যুৱতীকো তলব

জুবিন গাৰ্গ জুবিন