ৰাষ্ট্রীয় মৰ্যাদাৰে প্রাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক শেষ বিদায়...

যুগনায়কক শেষ বিদায় অজস্র অনুৰাগীৰ। ৰাষ্ট্রীয় মৰ্যাদাৰে প্রাণৰ শিল্পীক শেষ বিদায়। ২১ জাঁই তোপধ্বনিৰে জুবিন গাৰ্গলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি অসম আৰক্ষীৰ। মুখাগ্নি কৰে ভগ্নী পালমী বৰঠাকুৰ আৰু ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই

Asomiya Pratidin
  • যুগনায়কক শেষ বিদায় অজস্র অনুৰাগীৰ
  • ৰাষ্ট্রীয় মৰ্যাদাৰে প্রাণৰ শিল্পীক শেষ বিদায়
  • ২১ জাঁই তোপধ্বনিৰে জুবিন গাৰ্গলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি অসম আৰক্ষীৰ
  • মুখাগ্নি কৰে ভগ্নী পালমী বৰঠাকুৰ আৰু ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই
  • সহযোগ কৰে অৰুণ গাৰ্গ আৰু ৰিতুপ্রয়াগ গাৰ্গে
  • চন্দন কাঠেৰে সম্পন্ন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
  • অশ্রুসিক্ত নয়নেৰে শেষ বিদায় প্রাণৰ শিল্পীগৰাকীক
  • অসমবাসীৰ হৃদয়ত চিৰদিন গুঞ্জৰিত হৈ থাকিব জুবিন
  • পঞ্চভূতত বিলীন জনতাৰ প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ
  • মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত’ গীতেৰে বিদায় জুবিন গাৰ্গক
  • উপস্থিত সকলোৱে সমস্বৰে গালে ‘মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত’
  • উপস্থিত জুবিন অনুৰাগীৰ ‘জয় জুবিন গাৰ্গ’ ধ্বনি
  • অন্তিম সংস্কাৰৰ পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গক শ্রদ্ধাঞ্জলি জনালে মুখ্যমন্ত্রীয়ে।
  • বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন
  • কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ হৈ অন্তিম শ্রদ্ধা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিৰেণ ৰিজিজুৰ
  • শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ
  • অন্তিমবাৰৰ বাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কেন্দ্রীয় ৰাজ্যমন্ত্রী পবিত্র মাৰ্ঘেৰিটাৰ
  • অন্তিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন বিৰোধী দলপতি দেৱব্রত শইকীয়াৰ
  • জুবিনৰ পিতৃ কপিল বৰঠাকুৰো উপস্থিত শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত
  • পিতৃ কপিল বৰঠাকুৰ আৰু পত্নী গৰিমা গাৰ্গেও জনালে শেষ শ্রদ্ধা
  • অসম সাহিত্য সভা, আছুৰ প্রতিনিধিয়ে জনালে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি
  • AJYCP, তাই আহোম ছাত্র সন্থাৰ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন
  • জুবিন গাৰ্গ ফেনছ ক্লাবৰ অন্তিম শ্রদ্ধাঞ্জলি
  • অৰুণাচল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অন্তিমবাৰলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি
  • জনপ্রিয় শিল্পী জে পি দাসৰ অন্তিম শ্রদ্ধাঞ্জলি
  • তিৱা, কাৰ্বি সমাজ, কাৰ্বি ছাত্র সন্থাৰ অন্তিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন
  • অংগৰাগ পাপন মহন্ত, যতীন বৰা, জুবলিৰ শ্রদ্ধাঞ্জলি
  • অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা অন্তিম শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন
  • শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে ৰাজ্যৰ সকলো মন্ত্রী-বিধায়ক
  • জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্রাৰ কৰ্ম সম্পন্ন কৰিছে তুষাৰ ভাগৱতী,পংকজ শৰ্মাই
  • সৎকাতৰ কৰ্মী হিচাপে আছে ধৃতিমালা ডেকা, জয়ন্ত বৰুৱা
  • লগত সহযোগ কৰিছে ললিত নাথ আৰু হিৰণ্য দাসে
