যোৰহাটত অৱৰোধ পথঃ তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী বাহনক বিকল্প পথ ব্যৱহাৰৰ আহ্বান

যোৰহাট আৰক্ষীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰেফিক নিৰ্দেশনা। তিনিচুকীয়াৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলক যোৰহাট হৈ নাহিবলৈ আহ্বান। যোৰহাটত অৱৰোধ হৈ আছে ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ।

Asomiya Pratidin
  • যোৰহাট আৰক্ষীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰেফিক নিৰ্দেশনা।
  • তিনিচুকীয়াৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলক যোৰহাট হৈ নাহিবলৈ আহ্বান।
  • যোৰহাটত অৱৰোধ হৈ আছে ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ।
  • অজন্তা বাইপাছৰ কাষত, পশ্চিম দিশৰ পৰা যোৰহাট চহৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বেই অৱৰোধ কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো।
  • সেয়ে তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে অহা বাহনসমূহ অথবা গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়া অভিমুখে যোৱা বাহনক বিকল্প পথ ব্যৱহাৰৰ আহ্বান।
  • যোৰহাট আৰক্ষীয়ে বিকল্প পথ হিচাপে উত্তৰ পাৰৰ পথ ব্যৱহাৰৰো পৰামৰ্শ আগবাঢ়াইছে।
  • জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য অথবা যোৰহাটলৈ জুবিনৰ নশ্বৰ দেহ এবাৰ লৈ যোৱাৰ দাবীৰে যোৰহাটত হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে অৱৰোধ কৰিছে পথ।
  • এই অৱৰোধে ক্ৰমশঃ ধাৰণ কৰিছে প্ৰতিবাদৰ ৰূপ। 
  • প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈছে জিলা আয়ুক্তকে ধৰি আৰক্ষী, প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল।

জুবিন গাৰ্গ