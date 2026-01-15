দোষীৰ সৰ্বোচ্চ শাস্তি দাবী কৰি জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমাই কি কি ক’লে…

ডিজিটেল ডেস্ক : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ ছিংগাপুৰৰ কোৰোনাৰ্ছ আদালতে শুনানি প্ৰদান কৰিছিল। আদালতত উল্লেখ কৰিছে যে, পানীত নমাৰ পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গে অধিক পৰিমাণৰ সুৰাপান কৰিছিল।
ইয়াৰোপৰি তেওঁ লাইফ জেকেট পৰিধান কৰা নাছিল, যাৰ বাবে পানীত ডুবি মৃত্যু হৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ। ইয়াৰ পাছতে শেহতীয়াকৈ ১৫ জানুৱাৰী ২০২৬ত পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে। গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ পোষ্টটো তলত উল্লেখ কৰা হ’ল-
“আমি এই লেখাটো অসমৰ ৰাইজ, অসম চৰকাৰ, আৰু জুবিন গাৰ্গক ভালপোৱা সকলোৰে আগত স্বচ্ছতা, মৰ্যাদা, আৰু সত্যৰ মনোভাৱেৰে আগবঢ়াইছো।
২০২৫ চনৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গক হেৰুৱাৰ পৰাই আমাৰ পৰিয়ালটোৱে এক শ্বক, শোক, আৰু গভীৰ ব্যক্তিগত আঘাতত জীয়াই আছে। এই ক্ষতি হঠাৎ হৈছিল, অতি দুখজনক আৰু আবেগিকভাৱে আমি ভাগি পৰিছিলো। সেই প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ পৰিয়ালটো গভীৰভাৱে শোকত ভাগি পৰিছিলো, যাৰ বাবে তাৎক্ষণিক আইনী পদক্ষেপ ল’ব পৰা অৱস্থাত নাছিলো।
কেইটামান দিনৰ পাছত যেতিয়া সামাজিক মাধ্যম আৰু টিভিত ছিংগাপুৰৰ য়টৰ ভিডিঅ দেখা পাওঁ তেতিয়াহে পৰিয়ালে জানিব পাৰে, এই মৃত্যু স্বাভাৱিক নহয়। ভিজুৱেলৰ পৰা সন্দেহ হৈছিল। যাৰ বাবে পাছত আমি এফ আই আৰ দাখিল কৰিলো।
ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা নিজববীয়াকৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে, মাজে মাজে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে। আমি তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলো। মেইলত কোৱা ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিটো শব্দ ভাষ্য হিচাপে লৈছিল। তদন্ত বেলেগ দেশত হৈছিল, গতিকে সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে কৰি আছিল। SPFৰ সৈতে কথা বতৰাৰ সকলো তথ্য আমি তদন্তৰ খাতিৰত সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰা নাছিলো।
মন কৰিবলগীয়া যে
১) ছিংগাপুৰ কৰ্তৃপক্ষই কাৰ্যবিধি আৰম্ভ কৰে Suo Motu : এই কাণ্ডৰ লগে লগে নিজাববীয়াকৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে। ছিংগাপুৰত থকা ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাকে ধৰি সকলো আইনী আৰু চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়াৰ সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আছিল।
২) দেশৰ আইনক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস : ভাৰতীয় আইন ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি আমি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস প্ৰকাশ কৰিলো। আনকি ছিংগাপুৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনও পৰিয়ালটোৱে পোনপটীয়াকৈ লাভ কৰা নাছিল, ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল, আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াক ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছিল, যাতে সকলো কাৰ্যবিধি দুয়োখন দেশৰ মাজত সাৰ্বভৌম সমন্বয়ৰ পৰিকাঠামোৰ ভিতৰতে থাকে।
৩) অসমত FIR আৰু তদন্ত : মোৰ চিকিৎসাৰ অৱস্থা উন্নত হোৱাৰ পাছতে মই আৰু মোৰ পৰিয়ালে চি আই ডি, অসমত এফ আই আৰ দাখিল কৰিলো। অসম চৰকাৰে এটা বিশেষ তদন্তকাৰী দল (SIT) গঠন কৰিছিল। তদন্তৰ অংশ হিচাপে এছ আই টিৰ মুৰব্বী আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ এটা দল ছিংগাপুৰলৈ যাত্ৰা কৰে। কেইবামাহো তদন্তৰ অন্তত অসম আৰক্ষীয়ে ২৫০০ পৃষ্ঠাৰো অধিক অভিযোগনামা দাখিল কৰে আৰু সংগ্ৰহ কৰা প্ৰমাণৰ ভিত্তিত হত্যাৰ সৈতে জড়িত ধাৰাসমূহ আৰোপ কৰে।
৪) দুয়োখন ন্যায়িক অধিকাৰক্ষেত্ৰতে নিৰন্তৰ অনুসৰণঃ আমাৰ পৰিয়ালটোৱে দুয়োখন দেশৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগ ৰাখিছে। আমি কেতিয়াও থমকি ৰোৱা নাই, বিষয়টো সহজভাৱে লোৱা নাই। আমি প্ৰতিটো এজেন্সীৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিছো, ইমেইল, ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে আৰু কেতিয়াবা হোৱাটছএপ মেছেজৰ জৰিয়তে। যি হিচাপে বিচাৰিছিল সেই হিচাপে সহযোগিতা কৰিছিলো।
৫) ২০২৬ চনৰ ১৪ জানুৱাৰীত ছিংগাপুৰৰ কোৰোনাৰ্ছ আদালতৰ কাৰ্য্যবিধিত অংশগ্ৰহণঃ আমাৰ পৰিয়ালৰ এজন জ্যেষ্ঠ পৰিয়ালৰ সদস্য মনোজ কুমাৰ বৰঠাকুৰ (খুড়া) য়ে যোৱা ১৪ জানুৱাৰীত উপস্থিত দুজন ৰাজ্যিক অভিযুক্তৰ সহায়ত ছিংগাপুৰত সন্মানীয় কোৰনাৰ্ছৰ সন্মুখত এটা বিশদ বিবৃতি দাখিল কৰে। ইয়াত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহৰ সম্পৰ্কে নিৰ্দিষ্ট বাস্তৱিক প্ৰশ্নসমূহ ৰেকৰ্ডত ৰখা হৈছিল:
• সেই দিনটোত জুবিনৰ আউটিঙৰ পৰিকল্পনা।
• সেই সময়ত জুবিনৰ শাৰীৰিক আৰু চিকিৎসাজনিত অৱস্থা
• য়টত সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা
• কি পৰিস্থিতিত তেওঁ সাগৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল
• সেই মুহূৰ্তত কোৱা কথাবোৰ
• তেওঁৰ সমস্যা হৈ থকাৰ সময়ত ওচৰৰ মানুহবোৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
• সমগ্ৰ বিশ্বতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত ভিডিঅ’বোৰত ইমান স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা গাফিলতি।
• চিকিৎসা সাহায্যৰ সময় আৰু পৰ্যাপ্ততা
• “কোনো ফাউল প্লে”ৰ সন্ধানৰ পৰিসৰ।
৬) ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰলৈ আবেদন :
আমি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক শ্ৰদ্ধাৰে আহ্বান জনাইছো যে:
• ছিংগাপুৰৰ আদালতত সৰ্বোচ্চ পৰ্যায়ত কাৰ্যবিধি নিৰীক্ষণ কৰা
• প্ৰতিটো প্ৰাসংগিক তথ্য যাতে আদালতৰ সন্মুখত ৰখা হয় তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো কূটনৈতিক আৰু আইনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা
• ইতিমধ্যে দাখিল কৰা অভিযোগনামাৰ ভিত্তিত ভাৰতত ক্ষিপ্ৰ আৰু ফলপ্ৰসূ গোচৰ চলোৱা
• নিশ্চিত কৰক যাতে গাফিলতি কৰা নহয়।
আমি ক’ব বিচাৰিছো:
আমাৰ পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ বাবে উপলব্ধ প্ৰতিটো বৈধ পথ অন্বেষণ কৰিছে। কোনো সংকোচ আৰু আপোচো নাথাকিব। প্ৰতিটো পদক্ষেপ অধ্যৱসায়, মৰ্যাদা, আৰু দেশৰ বিধানৰ প্ৰতি বিশ্বাসেৰে লোৱা হৈছে। জুবিন কেৱল আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য নাছিল। তেওঁ অসমৰ আছিল। তেওঁ ইয়াৰ মানুহ, ইয়াৰ সংগীত আৰু ইয়াৰ আৱেগিক স্মৃতিৰ অন্তৰ্গত আছিল। সেয়েহে উত্তৰ বিচৰা লাখ লাখ লোকৰ যন্ত্ৰণা বুজি পোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ।
আমি মাত্ৰ এটা বস্তুহে বিচাৰি আছো:যে সমগ্ৰ সত্যটো— প্ৰতিটো কাৰ্য, প্ৰতিটো শব্দ, হেৰুৱা প্ৰতিটো মুহূৰ্ত—সম্পূৰ্ণ আৰু স্বচ্ছভাৱে পৰীক্ষা কৰা হওক আৰু দোষী সৰ্বোচ্চ পৰ্যায়লৈ শাস্তি দিয়া হওক, আৰু তাৰ বাবে আমি উপলব্ধ প্ৰতিটো আইনী পথত আগবাঢ়িম—গম্ভীৰভাৱে, ধাৰাবাহিকভাৱে আৰু সদ্ভাৱে”।
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ ছিংগাপুৰৰ কোৰোনাৰ্ছ আদালতে শুনানি প্ৰদান কৰিছিল। আদালতত উল্লেখ কৰিছে যে, পানীত নমাৰ পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গে অধিক পৰিমাণৰ সুৰাপান কৰিছিল।
