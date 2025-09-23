চাবস্ক্ৰাইব কৰক

আৰু কিছু সময়ৰ পাছত অন্ত পৰিব জুবিনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা...

আৰু কিছু সময়ৰ পাছত অন্ত পৰিব জুবিনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা। জি এম চি এইছত জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সম্পন্ন হৈছে তেওঁৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা। 

  • আৰু কিছু সময়ৰ পাছত অন্ত পৰিব জুবিনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা।
  • জি এম চি এইছত জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা। 
  • ছিংগাপুৰত মৰোণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সম্পন্ন হৈছে তেওঁৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা। 
  • অসম চৰকাৰে গঠন কৰা চিকিৎসকৰ দলটোৱে কৰি আছে তেওঁৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা। 
  • দলটোত আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসক আৰু এইমছৰ বিশেষজ্ঞ।
  • মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতে জুবিনৰ মৃতদেহ লৈ যোৱা হ'ব সৰুসজাইলৈ। 
  • তাৰ পাছতেই সৰুসজাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'বলগীয়া হাতীমূৰালৈ অন্তিম যাত্ৰা।
জুবিন গাৰ্গ