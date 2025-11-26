খাৰুপেটীয়াত ওলাল জেহাদী...

ডিজিটেল সংবাদ, মঙলদৈঃ খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম কামাৰপাৰা গাঁৱৰ পৰা আটক মুনসেৰ আলিক।মুনসেৰ আলিক Arakan Rohingya Salvation Army আৰু Tahrik -E- Taliban Pakistan লগত সুসম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ । মুনসেৰ আলি কিছুদিন পূৰ্বে তামিলনাডু কৰ্মস্থলীৰ পৰা খাৰুপেটীয়া লৈ উভতি আহিছিল ।
মুনসেৰ আলি Social Media যোগে বাংলাদেশী উগ্ৰপন্থী লগত আছিল সুসম্পৰ্ক খাৰুপেটীয়াৰ লগত ৰাজ্যৰ বহু কেইটা ঠাইত কুতাৰ্ঘাঁটৰ পৰিকল্পনা আছিল মুনসেৰৰ। খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী কেচ নং ১৩৪/২০২৫ ধাৰা ১৪৭/১৪৮/১৫২/১৯৬ BNS আৰু R/W ধাৰা ৩৯(২) UA (P) এক্টত আটক কৰি জেল হাজোত লৈ প্ৰেৰণ কৰে।