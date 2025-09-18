চাবস্ক্ৰাইব কৰক

হোজাই আৰক্ষীৰ জালত বাঘ সেনাৰ নেতা ইউনুছ তামুলী...

বুধবাৰে হোজাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ইউনুছ তামুলী। বাঘ সেনা নামৰ এটা সংগঠনৰ নেতা ইউনুছ তামুলী।  বিতৰ্কিত ইউনুছ তামুলীৰ বিৰুদ্ধে আছে কেইবাটাও গোচৰ। 

author-image
Tushar Pratim
New Update
  • হোজাই আৰক্ষীৰ জালত ইউনুছ তামুলী।
  • বাঘ সেনা নামৰ এটা সংগঠনৰ নেতা ইউনুছ তামুলী। 
  • বিতৰ্কিত ইউনুছ তামুলীৰ বিৰুদ্ধে আছে কেইবাটাও গোচৰ। 
  • অসম বুৰঞ্জীও বিকৃত কৰিছিল এইজন স্বয়ম্ভু নেতাই।
  • শিৱসাগৰ আৰু হোজাই আৰক্ষী থানাৰ দুটো গোচৰৰ ভিত্তিত আটক কৰা হৈছে ইউনুছ তামুলীক। 
  • বৰ্তমানেও হোজাইৰ আৰক্ষী জিম্মাতে আছে ইউনুছ তামুলী।
  • জানিব পৰা মতে হোজাই আৰক্ষীয়ে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে তামুলীক। 
  • যোৱা কিছুদিন ধৰি আৰক্ষীয়ে ইউনুছ তামুলীৰ গতি বিধি লক্ষ্য কৰি আহিছিল। 
  • তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈ আহিছিল একাধিক গোচৰ। 
