পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণিত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত যুৱতী নিহত

খেৰণিৰ বাগিছাডুবি গাঁৱত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী যুৱতীৰ কৰুণ মৃত্যু। সন্ধিয়া ঘৰৰ চোতালত থকা অৱস্থাত হঠাৎ এটা বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে খুচবু ৰাজভৰ(২০) নামৰ যুৱতীগৰাকীক।

