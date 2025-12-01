পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণিত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত যুৱতী নিহত

New Update
- পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণিত ১৫০বনৰীয়া হাতীৰ জাকৰ সন্ত্ৰাস।
- খেৰণিৰ বাগিছাডুবি গাঁৱত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী যুৱতীৰ কৰুণ মৃত্যু।
- সন্ধিয়া ঘৰৰ চোতালত থকা অৱস্থাত হঠাৎ এটা বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে খুচবু ৰাজভৰ(২০) নামৰ যুৱতীগৰাকীক।
- ফলত থিতাতে নিহত হয় যুৱতীগৰাকী।
- ইফালে পুৱাৰ ভাগতো একেটা অঞ্চলৰ মানছিং চৌহান নামৰ লোক এজনকো বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে।
- সামান্য পৰিমানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় মানছিং।
- অঞ্চলটোত হাতীৰ জাকটো পিয়াপি দি বিচৰণ কৰি থকাৰ ফলত বৰ্তমান সময়ত ঘটনাস্থলীলৈ যাব পৰা নাই কোনো লোক।