ধিং মহাবিদ্যালয়ত "পৰিৱেশ অনুকূল ফাকুৱাৰ ৰং প্ৰস্তুতি" বিষয়ক কৰ্মশালা

ডিজিটেল সংবাদ, বটদ্ৰৱা : নগাঁও জিলাৰ ধিং মহাবিদ্যালয়ত শনিবাৰে "পৰিৱেশ অনুকূল ফাকুৱাৰ ৰং প্ৰস্তুতি" শীৰ্ষক এখনি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ইকো ক্লাব আৰু উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ দ্বাৰা পৰিবেশ শিক্ষা কাৰ্যসূচী (ইইপি)ৰ অধীনত আয়োজিত, ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ৰ (MoEFCC) পদক্ষেপ আৰু অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু পৰিৱেশ পৰিষদ (ASTEC), চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই অনুষ্ঠানত সম্পন্ন কৰা হয়।
কৰ্মশালাখন উদ্বোধন কৰি ধিং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড০ বিমান হাজৰিকাই জৈৱিক ফাকুৱাৰ ৰং ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু গুৰুত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। কৰ্মশালাত উপাধ্যক্ষ ড০ স্নিগ্ধ মহন্ত, ড০ নন্দন কুমাৰ বৰঠাকুৰ, গোবিন চন্দ্ৰ ভৰালীকে আদি কেইবাগৰাকী অধ্যাপক অধ্যাপিকাই অংশ গ্ৰহণ কৰে।
অধ্যক্ষ ড০ বিমান হাজৰিকাই “দা বিগিনাৰচ গাইড টু অৰগেনিক হলি(The beginner’s guide to organic holi)”ৰ খচৰা কপিও উদ্বোধন কৰে। কৰ্মশালাত সমল ব্যক্তিৰূপে উপস্থিত থাকে পাণ্ডুলিপি চিত্ৰকৰ অসম গৌৰৱ’ৰ প্ৰাপক মৃদু মৌচম বৰা। তেওঁ খিলঞ্জীয়া জ্ঞান ব্যৱস্থাক একত্ৰিত কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, বিষাক্ত ৰাসায়নিক ৰঙৰ পৰা হালধি আৰু বুটমাহৰ নিষ্কাশনৰ দৰে প্ৰাকৃতিক উদ্ভিদভিত্তিক বিকল্পলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ আহ্বান জনায়।
ইকো ক্লাবৰ সমন্বয়ক ড০ সঞ্জীব কুমাৰ নাথে এষ্টেকৰ ৰাজ্যব্যাপী পৰিৱেশ পদক্ষেপৰ সৈতে সংগতি ৰাখি উৎসৱ প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে ব্যৱহাৰিক প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত কৰ্মশালাৰ গুৰুত্বৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে। তেওঁ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ পদক্ষেপ "প্ৰকৃতি আবিৰ"ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে, যিটো ২০২৬ চনৰ ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীত মুকলি কৰা জৈৱিক ফাকুৱা, যিয়ে যুৱক-যুৱতীৰ নেতৃত্বত বহনক্ষমতাক অনুপ্ৰাণিত কৰে। আন সমল ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত ড০ পৰমিতা চক্ৰৱৰ্তী আৰু সম্পূৰ্ণ কাশ্যপে জৈৱিক হোলী প্ৰস্তুত প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে দাঙি ধৰে।
৬০ জনতকৈ অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উদ্ভিদ সামগ্ৰীৰ পৰা ৰং নিষ্কাশন আৰু জৈৱিক হোলী ৰঙৰ বাবে ফিলাৰ বেছ প্ৰস্তুত কৰাৰ ওপৰত হাতে কামে প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰে। ড০ নাথ, ডাঃ চক্ৰৱৰ্তী, সম্পূৰ্ণ কাশ্যপৰ নেতৃত্বত এই হাতে কামে প্ৰশিক্ষণ দি পৰিৱেশ অনুকূল হোলী প্ৰস্তুতৰ পদ্ধতি আৰু প্ৰয়োগ প্ৰদৰ্শন কৰে। উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ আন সদস্য মৌচুমী তেৰাংপি, উদ্ধব তালুকদাৰ, আৰু গৌতম সূত্ৰধৰেও এই কৰ্মশালাৰ সফলতাত সহায় কৰে।
কৰ্মশালাখনত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে ঘৰতে আৰু নিজৰ সমাজত "প্ৰকৃতিক আবিৰ" ৰং ব্যৱহাৰ কৰি পৰিৱেশ অনুকূল ফাকুৱাৰ পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰাৰ সামূহিক প্ৰতিশ্ৰুতি গ্ৰহণ কৰে। ড০ সঞ্জীৱ কুমাৰ নাথে প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এই অনুষ্ঠানৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত আশা প্ৰকাশ কৰি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয় আৰু অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু পৰিৱেশ পৰিষদ আৰু সমল ব্যক্তিসকলক সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে।