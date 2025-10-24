চাবস্ক্ৰাইব কৰক

মহানগৰীৰ মহিলা নিচামুক্তি কেন্দ্রত যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ

মহানগৰীৰ মহিলা নিচামুক্তি কেন্দ্রত ভয়ংকৰ কাণ্ড। হেঙেৰাবাৰীৰ সৃষ্টি ৱেলনেচ চেণ্টাৰত যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল অসম ৰিহেব এছ’চিয়েচনৰ।

  • মহানগৰীৰ মহিলা নিচামুক্তি কেন্দ্রত ভয়ংকৰ কাণ্ড
  • হেঙেৰাবাৰীৰ সৃষ্টি ৱেলনেচ চেণ্টাৰত যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ
  • ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল অসম ৰিহেব এছ’চিয়েচনৰ
  • নিচামুক্তি কেন্দ্রৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ
  • নিশা ড্রাগছ সেৱন কৰি মাতাল হৈ যুৱতীক প্রহাৰ কৰাৰ অভিযোগ
  • নিশাই মহিলা ৰোগীয়ে ফোনযোগে অভিযোগ দিয়ে অসম ৰিহেব এছ’চিয়েচনক
  • কল ৰেকৰ্ডিঙত স্পষ্ট সকলো কথা
  • গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতেই কেন্দ্রটোত উপস্থিত দিছপুৰ আৰক্ষী
  • বৰ্ণালী বৈশ্য, নৱজিৎ‍ মেধিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে অভিযোগ
নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ