মহানগৰীৰ মহিলা নিচামুক্তি কেন্দ্রত যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ

New Update
- মহানগৰীৰ মহিলা নিচামুক্তি কেন্দ্রত ভয়ংকৰ কাণ্ড
- হেঙেৰাবাৰীৰ সৃষ্টি ৱেলনেচ চেণ্টাৰত যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ
- ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল অসম ৰিহেব এছ’চিয়েচনৰ
- নিচামুক্তি কেন্দ্রৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ
- নিশা ড্রাগছ সেৱন কৰি মাতাল হৈ যুৱতীক প্রহাৰ কৰাৰ অভিযোগ
- নিশাই মহিলা ৰোগীয়ে ফোনযোগে অভিযোগ দিয়ে অসম ৰিহেব এছ’চিয়েচনক
- কল ৰেকৰ্ডিঙত স্পষ্ট সকলো কথা
- গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতেই কেন্দ্রটোত উপস্থিত দিছপুৰ আৰক্ষী
- বৰ্ণালী বৈশ্য, নৱজিৎ মেধিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে অভিযোগ