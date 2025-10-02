হাতীৰ আক্ৰমণত লংকাত একে পৰিয়ালৰ তিনিজন আহতঃ সংকটজনক অৱস্থাত GMCH ত ভৰ্তি

New Update
- লংকাত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ।
- হাতীৰ আক্ৰমণত আহত এটা পৰিয়ালৰ মহিলা, কিশোৰসহ মুঠ তিনিজন।
- আহত তিনিজনক প্ৰথমে হোজাই অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি।
- পাছত তিনিওকে জি এম চি এইছলৈ প্ৰেৰণ।
- বৰ্তমানেও তিনিওজনৰে অৱস্থা অতি সংকট জনক।
- হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে আন এটি কিশোৰৰ।
- নিশা লংকাজান দৰ্জিচিট গাঁৱত বনৰীয়া হাতীৰ জাকে চলাইছিল উপদ্ৰৱ।
- হাতীৰ জাকে ঘৰ-দুৱাৰ লণ্ডভণ্ড কৰি থকাৰ সময়তে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ পলায়ন কৰিছিল পৰিয়ালটোৱে।
- সেই সময়তে হাতীৰ গচকত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় একে পৰিয়ালৰ তিনিজন সদস্য।