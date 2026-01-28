কি বিজুতিঁ ঘটিছিল অজিত পাৱাৰৰ বিমানখনত? পঢ়ক সবিশেষ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ক্ষমতাৰ পৰা কোনোদিনেই বাহিৰত নথকা একমাত্ৰ ৰাজনেতা আছিল অজিত পাৱাৰ। মাত্ৰ ২৩ বছৰ বয়সতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ সমবায় চেনি কলৰ সদস্য হৈছিল তেওঁ। ১৯৯১ চনৰ পৰা সাতবাৰ বাৰামতীৰ পৰা সাংসদ হৈছিল। আজি সেই বাৰমতীতে বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হল পাৱাৰৰ।
পাৱাৰৰ বিমানখন কি কাৰণত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল, তাক লৈ বিশেষজ্ঞসকলে ভিন্ন শংকা কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত মূলতঃ ৭টা সম্ভাৱ্য কাৰণ হৈছে এনেধৰণৰ।
কম দৃশ্যমানতা: ঘন কুঁৱলী, প্ৰচণ্ড বৰষুণ বা ডাঠ ডাৱৰৰ আৱৰণে পাইলটক ৰাণৱে, পাহাৰ বা চাৰিওফালৰ বাধাসমূহ স্পষ্টকৈ দেখাত বাধা দিব পাৰে। বিশেষকৈ লেণ্ডিং বা টেক অফৰ সময়ত এয়া এক বিপজ্জনক পৰিস্থিতি।
বতাহৰ গতিঃ প্ৰতিকূল আছিল বতৰ। কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে বতাহৰ দিশ আৰু গতি সলনি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত বিমান এখনে হঠাতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাব পাৰে। অৱতৰণৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাৰ বাবে এইটো এটা ডাঙৰ বিপদজনক কাৰক।
বজ্ৰপাত: যদিও আধুনিক বিমান বিজুলীৰ প্ৰতিৰোধী, কেতিয়াবা ইলেক্ট্ৰনিক ব্যৱস্থা বা চেন্সৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। যাৰ ফলত বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে।
ইঞ্জিনৰ আইচিং: ঠাণ্ডা আৰু আৰ্দ্ৰ বতৰত ইঞ্জিনত বৰফ গঠন হ’ব পাৰে। ইয়াৰ ফলত লিফ্ট হ্ৰাস পায় আৰু ইঞ্জিনৰ শক্তিত প্ৰভাৱ পৰে। যিহেতু এই দুৰ্ঘটনাটো লেণ্ডিঙৰ সময়ত সংঘটিত হৈছিল, গতিকে ইঞ্জিনৰ আইচিং হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম।
দিশৰ ক্ষেত্ৰত পাইলটৰ ভুল সিদ্ধান্তঃ ঘন ডাৱৰ বা আন্ধাৰত পাইলটসকলে দিশহাৰা অনুভৱ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মগজুৱে দিশৰ জ্ঞান হেৰুৱাব পাৰে। ইয়াৰ ফলত ভুল নিয়ন্ত্ৰণ ইনপুট হ'ব পাৰে।
নেভিগেচন/যন্ত্ৰ বিকলতা: প্ৰচণ্ড বৰষুণ বা ধুমুহাই ৰাডাৰ, পিটট টিউব (গতি সেন্সৰ), বা অন্যান্য যন্ত্ৰত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে। এই কাৰকসমূহৰ বাবে বিমান দুৰ্ঘটনাও হ’ব পাৰে।
উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, বিশেষজ্ঞসকলে এইকেইটা কাৰকৰ বাবে দুৰ্ঘটনাতো সংঘটিত হ'ব পাৰে বুলি আশংকাহে প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়াও বিমান পৰিবহন কৰ্তৃপক্ষই দুৰ্ঘটনাক লৈ কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই।