জুবিনক মুখাগ্নি কৰা অৰুণ গাৰ্গ কোন ?

ইয়াৰে অৰুণ গাৰ্গ নামৰ যুৱকজনক লৈ সকলোৰে বৃদ্ধি পাইছিল কৌতুহল। এই নামটো আগতে কোনোৱে শুনা নাছিল। কেতিয়াও জুবিন গাৰ্গৰ লগত অথবা ফেন ক্লাৱত আগতে দেখা নাছিল অৰুণক। 

ডিজিটেল ডেস্কঃ মঙলবাৰে পঞ্চভূতত বিলীন হল জুবিন গাৰ্গ। বৈদিক ৰীতিৰে জুবিন গাৰ্গক মুখাগ্নি কৰিলে ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ, ৰাহুল গৌতম শৰ্মা, অৰুণ গাৰ্গ আৰু ৰিতুপ্রয়াগ গাৰ্গে।

আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰাটোৰ পূৰ্বৰ নাম আছিল অৰুণ চাচনী ৷ ঘৰ আছিল শিৱসাগৰৰ দৌলবাগানত। সৰুৰে পৰা অৰুণে ভাল পাইছিল জুবিনৰ গান। প্ৰথমাৱস্থাত নেমুগুৰিত এঘৰ লোকৰ ঘৰত বনকৰা লৰা হিচাপে কাম কৰা অৰুণে হেনু কিতাপৰ প্ৰথমখিলা পাতত আঁকি লৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ ছবি।

এদিন জুবিনে ল'ৰাটিক লৈ আহিছিল গুৱাহাটীলৈ ৷ লাহে লাহে অৰুণ জুবিনৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হৈ পৰিছিল ৷ কাহিলিপাৰাত একেলগে ৰাখিছিল জুবিনৰ পৰিয়ালে৷ সেই ল'ৰাটোক জুবিনে দান কৰিছিল এটি নতুন জীৱন, দান কৰিছিল জুবিনৰ উপাধিটোও৷ তেতিয়াৰে পৰা তেওঁৰ নাম হৈছিল অৰুণ গাৰ্গ৷ 

অৰুণৰ বিষয়ে সবিশেষ জানি মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও সামাজিক মাধ্যমত লিখিলে, "জুবিন গাৰ্গ কি আছিল, সেয়া প্ৰত্যেকেই অনুধাৱন কৰিব পাৰিছে৷ জুবিন আছিল প্ৰকৃত শিল্পী, যিয়ে মাটি আৰু মানুহৰ কথা কৈছিল৷ খাঁটি খোৱা, দুখীয়া-নিছলা সকলোৰে কথা চিন্তা কৰিছিল৷" লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে, "আজি ল'ৰাজনে মুখাগ্নি কৰোঁতে তেওঁৰ ফালে চাই ৰৈছিলোঁ এপলক৷ এনেধৰণৰ কৰ্মৰ বাবেও বন্দিত হৈ থাকিব জুবিন, আমাৰ মৰমৰ জুবিন..."

