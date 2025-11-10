চাবস্ক্ৰাইব কৰক

লামডিঙত ছাত্র একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি হিংসাত্মক ঘটনা

লামডিঙত ছাত্র একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি হিংসাত্মক ঘটনা। নিশা লামডিঙ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্র একতা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে।

Asomiya Pratidin
  • লামডিঙত ছাত্র একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি হিংসাত্মক ঘটনা।
  • নিশা লামডিঙ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্র একতা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে।
  • মহাবিদ্যালয়ৰ সম্মুখতে NSUIৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ প্ৰাৰ্থী সিদ্ধাৰ্থ চক্রৱৰ্তীক আক্ৰমণ।
  • চক্রৱৰ্তীক ABVPৰ সদস্যই আক্রমণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। 
  • NSUIৰ সদস্যসকলে নিশা বেনাৰ পোষ্টৰ লগোৱাৰ সময়ত ABVPৰ ছাত্ৰই মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে।
  • মহাবিদ্যালখনত প্ৰায় ৬ বছৰৰ পাছত আজি ১০ নৱেম্বৰ ২০২৫ত পুনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে।
  • ইতিমধ্যে NSUI আৰু ABVP দুই দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। 
  • আহত NSUI ৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ প্ৰাৰ্থী সিদ্ধাৰ্থ চক্রৱৰ্তীক ততাতৈয়াকে অসামৰিক চিকিৎসালয়ত লৈ নিয়ে। 
  • ঘটনাৰ খবৰ পাই চিকিৎসালয়ত লামডিং আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে।
