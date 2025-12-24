চাবস্ক্ৰাইব কৰক

পলকতে বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীৰ খবৰ : ১৬,০০০ ৰানৰ ক্লাৱত বিৰাট কোহলি

বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীৰ আৰম্ভণিতে উজলি উঠিছে দিল্লীৰ তাৰকা কোহলি। অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিৰুদ্ধে বিৰাট কোহলিৰ দুৰ্দান্ত শতক অৰ্জন। ইফালে বৰোডাৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয়বৰণ কৰিছে অসম দলে।

  • আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেটৰ লগতে ঘৰুৱা ক্ৰিকেটতো বিৰাট কোহলিৰ দপদপনি।
  • বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীৰ আৰম্ভণিতে উজলি উঠিছে দিল্লীৰ তাৰকা কোহলি।
  • অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিৰুদ্ধে বিৰাট কোহলিৰ দুৰ্দান্ত শতক অৰ্জন।
  • লিষ্ট – এ সংস্কৰণত ১৬,০০০ ৰান সংগ্ৰহ কোহলিৰ।
  • আনহাতে অৰুণাচলৰ বিৰুদ্ধে উজলি উঠে যুৱ বেটাৰ বৈভৱ সূৰ্যবংশী।
  • ১৪ বছৰীয়া বৈভৱে ৮৪টা বলত ১৯০ ৰানৰ দৰ্শনীয় ইনিংছ খেলে ঘৰুৱা ক্ৰিকেট বিজয় হাজাৰেত।
  • ইফালে বৰোডাৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয়বৰণ কৰিছে অসম দলে।
  • বিদৰ্ভৰ বিৰুদ্ধে বিজয় সাৱ্যস্ত বেংগলৰ।
  • উৰিষ্যাৰ বিৰুদ্ধে সৌৰাষ্ট্ৰৰ ৫উইকেটত জয়লাভ।
  • মধ্যপ্ৰদেশৰ হাতত পৰাজয়বৰণ কৰিছে ৰাজস্থানে।
  • চণ্ডীগড়ৰ বিপক্ষে ১০ উইকেটত জয়ী জম্মু- কাশ্মীৰৰ।
