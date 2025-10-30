চাবস্ক্ৰাইব কৰক

সংগীতজ্ঞ, গীতিকাৰ, বিশিষ্ট কন্ঠশিল্পী চৈয়দ ছাদুল্লাৰ দেহাৱসান...

সংগীতজ্ঞ, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ,কণ্ঠশিল্পী তথা ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ অনুষ্ঠান উপস্থাপক চৈয়দ ছাদুল্লা আৰু নাই। ৩০অক্টোবৰ, ২০২৫ৰ পুৱা ১০.৩০বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ছাদুল্লাই।

  • সংগীতজ্ঞ, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ,কণ্ঠশিল্পী তথা ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ অনুষ্ঠান উপস্থাপক চৈয়দ ছাদুল্লা আৰু নাই।
  • ৩০অক্টোবৰ, ২০২৫ৰ পুৱা ১০.৩০বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ছাদুল্লাই।
  • গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল শিল্পীগৰাকী।
  •  কিছু দিন ধৰি শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ পাছতে তেওঁক ভৰ্তি কৰা হৈছিল জি এম চি এইচত।
  • উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে,  ১৯৪৮ চনৰ ১ ফেব্ৰুৱাৰীত ডিব্ৰুগড় জিলাত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ। 
  • আত্মাস্পৰ্শী কণ্ঠ আৰু ৰাজ্যৰ সংগীত ঐতিহ্যলৈ দশক দশক ধৰি আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে সাদিন-প্ৰতিদিন গোষ্ঠীয়েও এচিভাৰ মিউজিক এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত কৰিছিল শিল্পীগৰাকীক।

গুৱাহাটী