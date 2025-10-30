সংগীতজ্ঞ, গীতিকাৰ, বিশিষ্ট কন্ঠশিল্পী চৈয়দ ছাদুল্লাৰ দেহাৱসান...

New Update
- সংগীতজ্ঞ, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ,কণ্ঠশিল্পী তথা ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ অনুষ্ঠান উপস্থাপক চৈয়দ ছাদুল্লা আৰু নাই।
- ৩০অক্টোবৰ, ২০২৫ৰ পুৱা ১০.৩০বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ছাদুল্লাই।
- গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল শিল্পীগৰাকী।
- কিছু দিন ধৰি শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ পাছতে তেওঁক ভৰ্তি কৰা হৈছিল জি এম চি এইচত।
- উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, ১৯৪৮ চনৰ ১ ফেব্ৰুৱাৰীত ডিব্ৰুগড় জিলাত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ।
- আত্মাস্পৰ্শী কণ্ঠ আৰু ৰাজ্যৰ সংগীত ঐতিহ্যলৈ দশক দশক ধৰি আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে সাদিন-প্ৰতিদিন গোষ্ঠীয়েও এচিভাৰ মিউজিক এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত কৰিছিল শিল্পীগৰাকীক।