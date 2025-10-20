মৃত্যুৰ খবৰ কাকো নজনাবলৈ কিয় বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছিল আছৰানীয়ে...

ডিজিটেল ডেস্কঃ বলিউদৰ এগৰাকী যশস্বী অভিনেতা। বৰ্ণিল তেওঁৰ জীৱন পৰিক্ৰমা। ওৰে জীৱন অভিনয়ৰ জৰিয়তে কেৱল তেওঁ হহুৱালে দৰ্শকক। আৰু অৱশেষত দীপাৱলীৰ দিনটোতে সকলোকে কন্দুৱাই তেওঁ গ'লগৈ কেতিয়াও উভতি নহাৰ বাটেৰে।
"শ্বোলে" ছবিখনত জেইলাৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি খ্যাতি অৰ্জন কৰা কমেডিয়ান তথা অভিনেতা আছৰানীৰ সোমবাৰেই বিয়লি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। বিগত চাৰিদিন ধৰি মুম্বাইৰ আৰোগ্য নিধি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকা তেখেতে বিয়লি ৩ বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। ৮৪ বছৰীয়া আছৰানিৰ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই।
অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পৰিয়ালৰ বাহিৰে কাকোৱেই দিয়া হোৱা নাছিল। শেষকৃত্য সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতহে সকলো সংবাদমাধ্যমক জনোৱা হয় তেওঁ নোহোৱা হোৱাৰ খবৰ। সোমবাৰে পুৱা আছৰানীয়ে অনুৰাগীসকলক দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছিল আৰু তাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে তেওঁৰ মৃত্যু হয়।
সোমবাৰে ছান্টাক্ৰুজ পশ্চিমৰ শাস্ত্ৰী নগৰ শ্মশানত আছৰানীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হয়। কোনো চলচ্চিত্ৰ ব্যক্তিত্ব উপস্থিত নাছিল তেওঁৰ শেষকৃত্যত। আচলতে আছৰাণীয়ে পুৱা পত্নী মঞ্জুক কৈছিল যে তেওঁৰ অন্তিম মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ ভিৰ বা মানুহে তেওঁক অশান্তি দিয়াতো তেওঁ নিবিচাৰে। অভিনেতাজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে তেওঁৰ পত্নী মঞ্জুৱে আছৰাণীৰ মেনেজাৰক কাকো খবৰ নিদিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল।
পঢ়া-শুনা সমাপ্ত কৰাৰ পিছত ১৯৬০ চনৰ পৰা ১৯৬২ চনলৈ সাহিত্য কলভাই ঠাক্কৰৰ পৰা অভিনয় শিকিছিল তেওঁ ।১৯৬২ চনত তেওঁ কাম বিচাৰি মুম্বাইলৈ যায়। ১৯৬৩ চনত আছৰাণীয়ে কিশোৰ সাহু আৰু হৃষিকেশ মুখাৰ্জীক লগ পায়। তেওঁলোকে আছৰানীক পেছাদাৰীভাৱে অভিনয় শিকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল।
১৯৬৪ চনত আছৰাণীয়ে পুনেৰ ফিল্ম ইনষ্টিটিউটত নামভৰ্তি কৰি অভিনয় শিকিছিল। ‘হৰে কাঞ্চ কি চুৰিয়ান’ ছবিখনত আছৰাণীয়ে প্ৰথম বিৰতি লাভ কৰিছিল। এই ছবিখনত তেওঁ অভিনেতা বিশ্বজিতৰ বন্ধুৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। প্ৰথমখন ছবিত অভিনয়েৰে সকলোৰে হৃদয় জয় কৰা ৰাজেশ খান্না আছৰানীৰ সৈতে ২৫খন ছবি ১৯৬৭ চনত এখন গুজৰাটী ছবিত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল।
খন গুজৰাটী ছবিত অভিনয় কৰিছিল তেওঁ। ১৯৭১ চনৰ পিছত আছৰাণীয়ে ছবিত কমেডিয়ান বা অভিনেতাৰ বন্ধুৰ চৰিত্ৰ লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ১৯৭০ চনৰ পৰা ১৯৭৯ চনলৈ ১০১ খন ছবিত কাম কৰি 'নামক হৰম' ছবিত কাম কৰাৰ পিছত আছৰানী আৰু ৰাজেশ খান্নাৰ বন্ধুত্ব গঢ় লৈ উঠিছিল। ইয়াৰ পিছত ৰাজেশ খান্নাই যিখন ছবিতে কাম কৰিছিল, তেওঁ প্ৰযোজকসকলক আছৰানীকো কাম দিবলৈ কৈছিল। ৰাজেশ খান্নাৰ সৈতে ২৫খন ছবিত কাম কৰিছিল আছৰাণীয়ে।
আছৰাণীয়ে ১৯৭০ চনত বহু ছবিত কমেডিয়ানৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। এই ছবিসমূহৰ ভিতৰত আছে ‘শোলে’, ‘চুপকে চুপকে’, ‘ছোটি ছি বাত’, ‘ৰফু চক্কাৰ’, ‘ফকিৰা’, ‘হীৰা লাল পান্নালাল’ আৰু ‘পতি পাটনি আৰু ৱহ’। বহু ছবিত কমেডিয়ানৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা আছৰাণীয়ে ‘খুন পাচিনা’ ছবিতো গুৰুতৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। ২০০০ চনত আছৰাণীয়ে বহু কমেডী ছবিত স্মৰণীয় অভিনয় কৰিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত ‘চুপ চুপ কে’, ‘হেৰা ফেৰী’, ‘হালচল’, ‘দীৱানে হুৱে পাগল’, ‘গৰম মছলা’, ‘ভাগম ভাগ’ আৰু ‘মালামল ৱেকলি।