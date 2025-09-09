যাত্ৰীবাহী বাহনৰ বিক্ৰী সামান্য বৃদ্ধি, দুচকীয়া বাহনৰ বাঢ়িছে উৎসৱকেন্দ্ৰিক চাহিদা

ডিজিটেল ডেস্কঃ আগষ্ট মাহত দেশত গাড়ীৰ খুচুৰা বিক্ৰী ২.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ১৯,৬৪,৫৪৭ ইউনিট হৈছে। বিগত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত এই পৰিসংখ্যা আছিল ১৯,১০,৩১২ ইউনিট। ফেডাৰেচন অৱ অ’ট’ম’বাইল ডিলাৰছ্ এ’ছ’চিয়েচন (FADA)-এ সোমবাৰে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে।
ইফালে, চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত যাত্ৰীবাহী বাহন (PV) খণ্ডৰ বিক্ৰী ৩,২৩,২৫৬ ইউনিটলৈ বৃদ্ধি পায়। যোৱা বছৰৰ আগষ্টত এই খণ্ডৰ বিক্ৰী আছিল ৩,২০,২৯১ ইউনিট। এবছৰত এই খণ্ডত ০.৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গৈছে।
FADAয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি, “আগষ্টৰ প্ৰথমাৰ্ধত ইতিবাচক ৰূপত অনুসন্ধান আৰু উৎসৱকেন্দ্ৰিক বুকিঙ হৈছিল, কিন্তু জি এছ টি ২.০ সংস্কাৰৰ ঘোষণাৰ ফলত বহু গ্ৰাহকে মূল্য হ্ৰাসৰ আশাত ক্ৰয় পিছুৱাই দিয়াৰ বাবে গতিবেগ মন্থৰ হৈ পৰিছে।”
FADAয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে, দুচকীয়া বাহনৰ ছেগমেণ্টত অনুসন্ধান শক্তিশালী হৈয়েই আছে, যাৰ ফলত ওনাম আৰু গণেশ চতুৰ্থীৰ দৰে উৎসৱৰ আৰম্ভণিয়ে ইন্ধন যোগাইছে। বহু গ্ৰাহক শুভ দিনৰ ডেলিভাৰীৰ প্ৰতি আগ্ৰহী। কিন্তু উত্তৰ ভাৰতত অত্যধিক বৰষুণ আৰু স্থানীয় বানে ব্যাঘাত জন্মাইছে। আনহাতে জনপ্ৰিয় স্কুটাৰ মডেলৰ অস্বাভাৱিক যোগানে ৰূপান্তৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে।