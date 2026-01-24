'চৰকাৰে নোৱাৰিলে বীৰ লাচিত সেনাই বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব'

New Update
- কংগ্ৰেছ দলক প্ৰত্যাহ্বান বীৰ লাচিত সেনাৰ।
- বীৰ লাচিত সেনাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তীব্ৰ সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছক।
- ‘কংগ্ৰেছৰ দিনত বাংলাদেশত থকা লোকে লখিমপুৰত কেনেকৈ ম্যাদী পট্টা পালে সেয়া ৰহস্যজনক’
- বাংলাদেশী মূলৰ মহিলাই কংগ্ৰেছৰ পৰা ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ দৰে আসন লাভ কৰা বিষয়টো তথ্য সহকাৰে দাঙি ধৰে সংগঠনটোৰ মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে।
- বীৰ লাচিত সেনাই কাৰো এজেণ্ট হিচাপে কাম নকৰে বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে সংবাদমেলত।
- চৰকাৰে নোৱাৰিলে বীৰ লাচিত সেনাই বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে নিজাকৈ ব্যবস্থা ল’ব বুলিও হুংকাৰ সংগঠনটোৰ।