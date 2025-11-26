চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা জীৱন শৈলী

ধনৰ অভাৱ, কাজিয়া সকলো হ'ব! আপুনিও ঘৰৰ এইকেইটা স্থানত ৰাখিছে নেকি আইনা...

আপুনি বাস্তু শাস্ত্ৰত বিশ্বাস কৰেনে? যিসকলে বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এই খবৰ। বাস্তু শাস্ত্ৰই আমাক শিকাইছে যে কেনেকৈ আমাৰ ঘৰত বাস্তুৰ দোষ আঁতৰাব পাৰি আৰু কোনবোৰ বস্তু ক’ত ৰাখিব লাগে। ঘৰৰ প্ৰতিটো বস্তুৰ নিজস্ব

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
ujuj

ডিজিটেল ডেস্কঃ আপুনি বাস্তু শাস্ত্ৰত বিশ্বাস কৰেনে? যিসকলে বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এই খবৰ। বাস্তু শাস্ত্ৰই আমাক শিকাইছে যে কেনেকৈ আমাৰ ঘৰত বাস্তুৰ দোষ আঁতৰাব পাৰি আৰু কোনবোৰ বস্তু ক’ত ৰাখিব লাগে। ঘৰৰ প্ৰতিটো বস্তুৰ নিজস্ব শক্তি থাকে, যিয়ে আমাৰ ঘৰত আৰু আমাৰ জীৱনত ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। 

বাস্তু শাস্ত্ৰৰ মতে কোনো ঘৰৰ দক্ষিণ আৰু পশ্চিম দিশত কেতিয়াও দাপোন স্থাপন কৰিব নালাগে। এই দিশবোৰত আইনা এখন ৰাখিলে দৰিদ্ৰতা আৰু বিপদৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে। তদুপৰি ঘৰৰ উত্তৰ-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূব বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিশত দাপোন স্থাপন কৰিব নালাগে।

বাস্তুঃ বাস্তু শাস্ত্ৰৰ মতে কেতিয়াও আপোনাৰ শোৱা কোঠা বা ভঁৰাল কোঠাত দাপোন স্থাপন কৰিব নালাগে। এই অঞ্চলসমূহত দাপোন স্থাপন কৰিলে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত উত্তেজনা আৰু অমীমাংসিত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হয়। ঘৰুৱা ধন-সম্পত্তি অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে অপচয় হয়।

আইনা বিচনাৰ সন্মুখত ৰাখিব নালাগে ৷ ৰাতিপুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে আইনাখনলৈ চালে গোটেই দিনটো নষ্ট হ’ব পাৰে। গোটেই দিনটো আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে। ঘৰৰ মূল দুৱাৰখন ঘৰৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই। যদিও মানুহৰ এই ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে যে মূল দুৱাৰত আইনা এখন ৰাখিলে ঘৰখন দুষ্ট চকুৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব, সত্যটো হ’ল মূল দুৱাৰত আইনা এখন ৰাখিলে ঘৰখনত অশুভ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আৰু আৰ্থিক লোকচান বৃদ্ধি পাব পাৰে।

অসম