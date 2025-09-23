ডিজিটেল ডেস্ক :সোণাপুৰৰ কমাৰকুছিত সুকলমে সম্পন্ন হল জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য পৰ্ব। ইতিমধ্যে শিল্পীগৰাকীৰ চিতাভস্ম ৰাজ্য চৰকাৰে সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ অস্থি পৰিয়ালক অৰ্পণ কৰিছে।
বিভিন্ন অনুষ্ঠান- প্ৰতিষ্ঠানে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব জুবিন গাৰ্গৰ চিতাভস্ম...
সোণাপুৰৰ কমাৰকুছিত সুকলমে সম্পন্ন হল জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য পৰ্ব। ইতিমধ্যে শিল্পীগৰাকীৰ চিতাভস্ম ৰাজ্য চৰকাৰে সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ অস্থি পৰিয়ালক অৰ্পণ কৰিছে।
New Update
ডিজিটেল ডেস্ক :সোণাপুৰৰ কমাৰকুছিত সুকলমে সম্পন্ন হল জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য পৰ্ব। ইতিমধ্যে শিল্পীগৰাকীৰ চিতাভস্ম ৰাজ্য চৰকাৰে সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ অস্থি পৰিয়ালক অৰ্পণ কৰিছে।