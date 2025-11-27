বনতাৰাক বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ উৎকৃষ্টতাৰ আইনগত বিশ্বব্যাপী কেন্দ্ৰ আখ্যা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বন্যপ্ৰাণী সন্মিলনৰ

ডিজিটেল ডেস্কঃ উজবেকিস্তানৰ সমৰকণ্ডত অনুষ্ঠিত CITESৰ ২০সংখ্যক সন্মিলনত স্থায়ী কমিটী আৰু সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ বিপুল সংখ্যকে ভাৰতৰ স্থিতিৰ নিৰ্ণায়ক সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ লগতে ভাৰতে বন্যপ্ৰাণীৰ আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আইন বিৰোধী কাৰ্য কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰে এই সন্মিলনত। ইপিনে বনতাৰাক বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ উৎকৃষ্টতাৰ এক আইনগত বিশ্বব্যাপী কেন্দ্ৰ আখ্যা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বন্যপ্ৰাণী সন্মিলনৰ।
উল্লেখ্য যে বন্যপ্ৰাণীৰ যত্নৰ বৈধ, স্বচ্ছ আৰু বিজ্ঞান-চালিত আৰ্হিৰ এক শক্তিশালী বৈধতা হিচাপে কাম কৰা আৰু বিশ্বৰ নীতি-নিয়মৰ সৈতে ইয়াৰ অনুসৰণ আৰু বিশ্বৰ অন্যতম নৈতিকভাৱে পৰিচালিত আৰু পেছাদাৰীভাৱে পৰিচালিত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে ইয়াৰ স্থান পুনৰ দৃঢ় কৰে।
প্ৰাণিধানযোগ্য যে বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী নিয়ম মানি চলাৰ পৰ্যালোচনাৰ বাবে দায়বদ্ধ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সৈতে জড়িত সংস্থা CITES সচিবালয়ে ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত বনতাৰালৈ গৈ অভিযান চলাইছিল।
তাৰোপৰি ২০২৫ চনৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰত স্থায়ী সমিতিত দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনত সচিবালয়ে বনতাৰাক আধুনিক আন্তঃগাঁথনি, উন্নত পশু চিকিৎসা সেৱাৰ লগতে উন্নত পশু চিকিৎসা সেৱা আৰু পুনৰ্বাসন ব্যৱস্থাৰ সৈতে বিশ্বমানৰ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে।
তাৰোপৰি দেওবাৰে স্থায়ী সমিতিৰ আলোচনাত যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই সময়ত বেছিভাগ দলেই ভাৰতৰ স্থিতি সমৰ্থন কৰিছিল । লগতে বহু দিশৰ পৰা বনতাৰাৰ কাম, মূল্যবোধ আৰু বিশ্ব সংৰক্ষণ প্ৰচেষ্টাত যি অৱদান আছে সেয়া এক গুঞ্জৰিত প্ৰতিশ্ৰুতি বুলিও উল্লেখ কৰে।