৬ বছৰৰ পাছত প্ৰতিশোধ

ডিজিটেল ডেস্কঃ মাকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অহা পুত্ৰক খুলশালীয়েকে কবৰস্থানৰ পৰা টানি আনি ইটাৰে হত্যা কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাঘপাটত। উল্লেখ্য যে, মৃত মাকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছিল এগৰাকী পুত্ৰ। এনে সময়ত কবৰস্থানত কৃত-কৰ্মৰ প্ৰস্তুতি চলি আছিল। তেনে সময়তে এই শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হয়।
উল্লেখ্য যে, আৰক্ষীয়ে মূল অভিযুক্ত মহছিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে আন লোকৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। ইদগাহ চুবুৰীৰ এটা চুবুৰী ঝংকৰ গালিত উমাৰ্ডিনৰ পৰিয়ালৰ ঘৰ। ওচৰ-চুবুৰীয়াই কোৱা মতে, প্ৰায় ছবছৰ পূৰ্বে উমাৰ্ডিনৰ সৰু পুত্ৰ নাফিছে ভনীয়েকৰ সৈতে পলাই গৈ খুলশালীয়েকৰ ঘৰলৈ গৈছিল।পিছত দুয়োৰে বিবাহ হয় আৰু ছাহাৰনপুৰত থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এই ঘটনাই দুয়োটা পৰিয়ালৰ মাজত গভীৰ কাজিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল।
আনফালে বুধবাৰে পুৱা নফিছৰ মাতৃ মকছুদীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। এই খবৰ শুনাৰ পিছতে নাফিছে ছাহাৰানপুৰৰ পৰা বাঘপাটলৈ যাত্ৰা কৰে। মাতৃৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত উপস্থিত হয়। সেইদিনা বিয়লি মৃতদেহটো শ্মশানলৈ নিয়াৰ সময়তো নাফিছ উপস্থিত আছিল।অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছত ভিৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ শ্মশানৰ দুৱাৰৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে খুলশালীয়েক, তেওঁলোকৰ পুত্ৰ আৰু জোঁৱাইয়ে ঘেৰি ধৰে আৰু তাৰ পিছতে এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰে।
অভিযোগ অনুসৰি নফিছক কবৰস্থানৰ পৰা টানি আনি ৰাস্তালৈ লৈ যায় আৰু মূৰত ইটাৰে আঘাত কৰে। সেই স্থানত থকা লোকসকলে ঘটনাৰ উমান পোৱাৰ পূৰ্বেই আক্ৰমণকাৰীয়ে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে।
আনফালে ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ তেজেৰে ৰাঙলী হৈ থকা নাফিছক চিকিৎসায়লৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে।
তাৰোপৰি এই ঘটনাৰ লগত জড়িত ১১জন লোকৰ বিৰুদ্ধে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে মৃতকৰ পুত্ৰ অৰমানে। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মূল অভিযুক্ত মহছিনক।